CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a: Sen hangi yüzle yerlilikten, millilikten söz edebiliyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik "Milli değilsiniz, yerliliğiniz de tartışılır" sözlerine tepki gösterirken, "Sen hangi yüzle yerlilikten, millilikten söz edebiliyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Koronavirüs salgınına karşı hazırlanan normalleşme planını açıkladığı basın toplantısında, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Öztrak, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilerek yüzde 49'unun Katar’ın büyük ortağı olduğu BMC şirketine verilmesini de eleştirerek şunları söyledi: