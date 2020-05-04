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Politika

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a: Sen hangi yüzle yerlilikten, millilikten söz edebiliyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın

Erdoğan, CHP için "Milli değilsiniz, yerliliğiniz de tartışılır" ifadelerini kullanmıştı

04 Mayıs 2020 23:58

T24 Haber Merkezi
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik "Milli değilsiniz, yerliliğiniz de tartışılır" sözlerine tepki gösterirken, "Sen hangi yüzle yerlilikten, millilikten söz edebiliyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın" dedi. 
 
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Koronavirüs salgınına karşı hazırlanan normalleşme planını açıkladığı basın toplantısında, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi.
 
Öztrak, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilerek yüzde 49'unun Katar’ın büyük ortağı olduğu BMC şirketine verilmesini de eleştirerek şunları söyledi: 
 
"Ecdadımızın türbesini sırtlayıp kaçan sen, Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna peşkeş çeken sen, hastanelere verdiğin hazine garantilerini İngiliz mahkemelerine emanet eden sensin. Sen hangi yüzle yerlilikten, millilikten söz edebiliyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın."
 
15 Temmuz darbe girişiminde dahil olma suçuyla İzmir'de 2 yıl tutuklu kalan daha sonra ABD'ye iade edilen rahip Andrew Brunson olayına ilişkin de yorum yapan Öztrak, "Trump emredecek rahibi göndereceksin, ellere bedava verdiğin maskeleri millete parayla satacaksın, paramızı pul edeceksin, sonra da tek adam rejiminin beceriksizliğinin üstünü CHP’ye çatarak örterim sanacaksın. Ne dese bu milletin inanacağını sanan bu kibirin bir sınırı olmalı" diye yazdı. 
 

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