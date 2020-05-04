Erdoğan: CHP ve aynı zihniyetin medyadaki mensuplarını bir kez daha ikaz ediyoruz!..

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı hazırlanan normalleşme planını açıkladığı basın toplantısında, ana muhalefet partisi CHP'ye ve muhalif medyaya tepki gösterirken, "CHP yöneticileriyle aynı zihniyetin medyadaki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyoruz. Beyhudelerle uğraşmayın, Türk milleti sizi ne o sandıktan çıkartır, ne de sırtınızı yasladığınız darbecilere meydanı bırakır" dedi. "Siyasette değişim" vurgusu yapan Erdoğan, "Türkiye'nin yeni dönemdeki en önemli kazanımlarından birinin de siyasetteki bu değişim olacağını ümit ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından salgın süresince uygulanacak normalleşme planını açıklarken CHP ve muhalif medyayı eleştirdi. Erdoğan, CHP'yi 'darbecilere sırtını yaslamakla' suçlarken, "Sizin ne omurganız, ne davanız, ne kavganız var. Siz mitolojideki sadece düşmanlıktan, nefretten, acıdan beslenen yaratıklar gibisiniz" ifadesini kullandı.

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"Bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor"

Erdoğan, yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın özellikle salgın sonrası hiçbir bakımdan eskisi gibi olamayacağı bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. Bunun ülkemizde de yeni bir uyanışa, dirilişe vesile olmasını diliyorum. Ülkemizde maalesef tek parti devrinden beri bu millete maddi manevi eziyet eden bir anlayışın, salgın günlerinde bile içindeki kiri ortaya saçmaktan vazgeçmediğini görüyoruz. Bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor.

"CHP yöneticilerinin son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümeye devam ediyorlar.

"Son günlerdeki örnekler bile karşımızdaki hastalıklı zihniyetin iflah olmayacağının göstergesidir. CHP yöneticilerinin yaptıkları demokrasiyle, hukukla, hatta insanlıkla bağdaşmaz. Sürekli iftira atılarak, insanların mahremiyetine girilerek siyaset yapılmaz. Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemi kullanıyor. CHP'nin bu tarzı yüzünden yeni nesillerin siyasetten soğumasından endişe ediyoruz.

"Bir kez daha ikaz ediyoruz..."

"CHP yöneticileriyle aynı zihniyetin medyadaki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyoruz. Beyhudelerle uğraşmayın, Türk milleti sizi ne o sandıktan çıkartır, ne de sırtınızı yasladığınız darbecilere meydanı bırakır. Kesinlikle milli değilsiniz, yerliliğiniz de tartışılır. Siz bu ülkede ne kadar bozguncu, ne kadar sapkın, ne kadar azgın varsa hep onlarla birlikte oldunuz. Asla milletin safında yer almadınız. Sizin ne omurganız, ne davanız, ne kavganız var. Siz mitolojideki sadece düşmanlıktan, nefretten, acıdan beslenen yaratıklar gibisiniz. Ne millete, ne insanlığa dokunan en küçük bir faydanız yok.

"Deprem olur, bina yıkıntılarının altında kalan insan sayısını çok göstermek için uğraşırsınız. Ekonomimize saldırı olur, siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız. Darbe girişimi olur, siz balkonlardan tankları alkışlar, televizyon karşısında kahvenizi yudumlarsınız. Şehit sayısını yüksek göstermek için binbir yalan uydurursunuz. Harekat düzenleriz, siz teröristlerin savunucusu olarak karşımızda yer alırsınız. Tüm dünya salgınla mücadelemizi takdir ederken, siz yalanlarla ortada gezersiniz. Buna karşın ülkemizin ve milletimizin hayrına olan hiçbir meselede ne işin ucundan tuttuğunuz, ne de hakkı söylemek baabında tek kelime ettiğiniz duyulmuştur.

"Türkiye bu bağnaz zihniyeti tarihe gömecektir"

"Engellemeye çalıştığınız her hizmeti tepe tepe kullanıp, zehirli dilinize bunları sokmaktan kaçınmazsınız. İnşa ettiğimiz şehir hastanelerini karar delik olarak yaftalayanlar, en küçük bir pişmanlık emaresi gösteremedi. İstanbul Havalimanı'nı hala hazmedemediklerini görüyoruz. Sırf polemik malzemesi yapmak uğruna insanların ailelerine saldırarak girdikleri vebalin umurlarında olmadığını görüyoruz. İnsanlık nasıl Covid-19'u yenecekse, Türkiye de bu bağnaz zihniyeti tarihe gömecektir. Türkiye'nin yeni dönemdeki en önemli kazanımlarından birinin de siyasetteki bu değişim olacağını ümit ediyoruz."

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