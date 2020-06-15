CHP Sözcüsü Öztrak: Hesabına 'yeşil benek' koyan müptezeller cesareti kimden alıyor?

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Başak Demirtaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik Twitter'da paylaşılan cinsiyetçi ve hakaret içerikli paylaşımlara "Toplum önündeki kadınlara hakaret etme, cinsiyetçi, ayrımcı, nefret dilini kullanma cesaretini bu müptezeller kimlerden alıyor?" sözleri ile tepki gösterdi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Başak Demirtaş’a sosyal medya üzerinden yapılan saldırıya ilişkin "Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Sayın Demirtaş’a yapılan bu pespaye, adi hakaretin, bu nefret dilinin sahibi en ağır şekilde cezalandırmalıdır" ifadelerini kullandı.

Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik Büro Memur-Sen İstanbul Şube Başkan Yardımcısı tarafından yapılan cinsiyetçi paylaşım için ise "İl Başkanımıza yönelik bu edep, ahlak dışı ifadeleri de şiddetle lanetliyoruz. Gerekli cezanın verilmesi için bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

Öztrak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti zehirleyen bu trol aklı rezillikte de sınır tanımıyor. Sayın Selahattin Demirtaş’ın eşi Sayın Başak Demirtaş’a sosyal medya üzerinden bir yeşil benekli tarafından, son derece edepsizce ve ahlaksızca bir saldırı oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Sayın Demirtaş’a yapılan bu pespaye, adi hakaretin, bu nefret dilinin sahibi en ağır şekilde cezalandırmalıdır.

Bir diğer edepsizlik de İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu’na yapılmıştır. Büro Memur-Sen İstanbul Şube Başkan Yardımcısı olduğu ifade edilen bu şahıs hakkında hukuki girişimlerimizi başlattık. İl Başkanımıza yönelik bu edep, ahlak dışı ifadeleri de şiddetle lanetliyoruz. Gerekli cezanın verilmesi için bu konunun takipçisi olacağız.

Toplum önündeki kadınlara hakaret etme, cinsiyetçi, ayrımcı, nefret dilini kullanma cesaretini bu müptezeller kimlerden alıyor? Hesabına “yeşil benek” koyan herkes istediğine istediği gibi hakaret etme cesaretini nereden buluyor? Saraydan aldıkları cesaretle zıvanadan çıkan bu mafyatik trol siyasetinin söylemleri bu toprakların insanlarının örfüne de adetine de yakışmıyor. Sonra da güzel ülkemizde kadın cinayetleri neden patlıyor diye soruyoruz."