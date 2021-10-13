CHP Sözcüsü: 'Türkiye’yi uçuracak’ dedikleri ucube rejim, Türkiye’yi ligden düşürdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, uluslararası kuruluşların son tahminlerine göre Türkiye’nin 1990 yılında girdiği ‘Dünyanın en büyük 20 ekonomisi’ liginden 2021 yılında düşeceğini belirterek, "Tek kişilik vesayet rejimiyle geçen 3 yılın sonunda, Türkiye artık en büyük 20 ekonomi liginde yok. ‘Türkiye’yi uçuracak’ dedikleri ucube rejim, Türkiye’yi ligden düşürdü" yorumunu yaptı.

Öztrak, Uluslararası Para Fonu’nun dün yayınlanan “Ekonomik Görünüm Raporu Ekim 2021” verilerini değerlendirdi. Türkiye'nin 1990’da girdiği en büyük 20 ekonomi liginden düştüğünü ifade eden Öztrak, “Ülkemiz, AK Parti’nin esamesi okunmazken 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdi. Uluslararası kuruluşların dün yayımlanan tahminlerine göre Türkiye, 2021’de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye artık en büyük 20 ekonomi liginde yok"

Öztrak, açıklamasında şunları kaydetti:

"1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olmayan Rusya, Endonezya, Suudi Arabistan ekonomileri bizi geçip ilk 20’ye girerken Türkiye bu ülkelerin gerisine düşüyor. Türkiye, 2018'de tek kişilik vesayet rejimine geçmeden önce de dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Tek kişilik vesayet rejimiyle geçen 3 yılın sonunda, Türkiye artık en büyük 20 ekonomi liginde yok. ‘Türkiye’yi uçuracak’ dedikleri ucube rejim, Türkiye’yi ligden düşürdü."

"Türkiye’nin en büyük 20 ekonomi liginden düşmesi, Erdoğan şahsım yönetiminde kaçırılan fırsatların ve kötü yönetimin göstergesidir. ‘Tüm dünya bizden kötü’ diyerek beceriksizliğinizi saklayamazsınız. Millet olanları görüyor, notunuzu veriyor. Sandık gelsin diye gün sayıyor.” (ANKA)