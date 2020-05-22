CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Ağrı'da minarelerden dombra çalınmıştı, o zaman bu bakanlar neredeydi?

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'de camilerde Çav Bella çalınmasını kınadıklarını belirterek, "Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır" diye konuştu.

"Ağrı'da cami hoparlörlerinden dombra çalınmıştı"

Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



İzmir'de cami hoparlörlerinden yapılan cami yayınlarına değinen Öztrak, "Bu olay ilk değildir, daha önce Ağrı'da cami minarelerinden sarayın seçim müziği dombra çalınmıştı. O zaman bu bakanlar, bu meclis başkanı neredeydi?" dedi.

Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu olayları hep kınadık, bundan sonra da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır. Kabataş yalanı üzerinden milleti kışkırtmaya çalışanları bu millet unutmamıştır."