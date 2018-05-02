CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan 'seçim paketi' tepkisi

Vergi ve imar affı ile emeklilere bayram ikramiyesi getiren yeni düzenleme muhalefetin eleştirilerine neden oldu. “Bu paket aldatma, oy alma paketi. Çalışana verme paketi değil” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AKP’nin kaybetme telaşıyla başvurduğu bu hamleye yurttaşların 24 Haziran’da yanıt vereceğini belirtti.

"Huylarından vazgeçmediler, paketi de çaldılar"

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Bülent Tezcan, bütün emekçilerin 1 Mayıs Bayramı’nı kutladı, “Acıların olmadığı, emeğin hak ettiği saygıyı gördüğü bir Türkiye ve dünya diliyoruz” dedi.



Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan paketi değerlendiren Tezcan, bunu ‘telaş paketi’ olarak niteledi ve CHP’nin 2015 yılındaki seçim bildirgesinin çalındığını belirtti. Tezcan, “Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kendileri bir şey üretmek yerine, hazırı çalarken onu da bozarak alıyorlar. Olduğu gibi alsalar önemli değil, milletin işine yarayacak” diye konuştu.



"3 sene halkı yalanla dolanla uyuttular; bizim paketimizi çaldılar"

CHP’nin paketi açıklamasının üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatan Tezcan, şöyle devam etti:

“Üç sene önce söylediğimizi bugün güncelleyip halka daha iyisini vermek gerekirken üç sene milleti yalanla dolanla uyutup oyalayıp, çalıyorlar, çalarken de bozarak, değiştirerek uyguluyorlar. Telaş paketi en azından vatandaşın belli dertlerine bir nebze çare olacağı için iyidir ama kesin çare değildir. Sevgili vatandaşlarımıza sesleniyorum bu telaş paketine aldanmayın bunun daha çoğunu yapmak mümkündür.”

"Affa muhtaç eden zihniyete karşıyız"

2015’teki bildirgelerinde emekliye bayramlarda iki maaş ikramiye sözü verdiklerini hatırlatan CHP Sözcüsü, “2018 seçimlerine giderken paçaları tutuştu. Şimdi bin lira ikramiye diyorlar. Sarayın dakikası 1600 lirayı geçiyor, bir asgari ücret, o gözlerine çok görünmüyor ama emekliye bayram ikramiyesi verirken bile o gözlerine çok görünüyor onu bile sakına sakına veriyorlar. Biz tekrar söylüyoruz CHP iktidarında emekliye 2 maaş ikramiye sözümüz” diye konuştu.

Tezcan, vergi ve prim ödemelerine gelen affa ilişkinse şu ifadeyi kullandı:

“Niye affediyorsunuz demiyoruz. Niye affa mahkûm bırakıyorsunuz esnafı? 16 yılda 6 defa vergi affı çıkardılar. 6 defa affa rağmen esnaf ödeyememiş sigorta primini, vergisini... Siz esnafı vergisini ödeyemez hale sokmuşsunuz. Önemli olan geçici aflarla nefes aldırmak değil, önemli olan ekonomiyi düze çıkarmak, affa muhtaç hale getirmemek. Affa karşı değiliz ama esnafı affa muhtaç eden zihniyete karşıyız. CHP iktidarında esnafın affa muhtaç olmadığı bir dönem yaşanacak.”

"Seçim bildirgemiz AKP’yi telaşlandıracak"

AKP’nin seçim telaşı nedeniyle bu pakete sarıldığını bir kez daha vurgulayan Tezcan, “2018 seçimlerinde, seçim bildirgemizi açıkladığımızda göreceksiniz ki bunları bir telaş daha saracak” ifadesini kullandı.



Tezcan, şöyle devam etti:

“Tıpkı 2015’te olduğu gibi, ‘Nasıl yapacaksınız, memleket batar’ diyecekler. Kendi saraylarının gideriyle memleket batmazken, esnafa, memura, işçiye verilen para gözlerine büyük görünecek, ‘batar’ diyecekler. Milletimize sesleniyorum, bir kere daha bizim taahhüt ettiklerimizin yarısını dört sene sonra almak istemiyorsunuz, bugünden bizim taahhütlerimizin tamamını almak istiyorsanız, yapılacak iş belli, 24 Haziran’da sandığa gideceksiniz, CHP’yi iktidar edeceksiniz. Başka yolu yok.”

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CHP adayını 4 Mayıs’ta açıklayacak

Bülent Tezcan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda açıklayacaklarını duyurdu. Tezcan, “Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye’de bir yeni dönemde, yeni bir başlangıç olacak. Türkiye için hayırlı, uğurlu olsun, güzel şeyler yaşayacağız” dedi.

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Tezcan, partilerle anlaşma sağlanıp sağlanamadığının, ittifak duyurusunun yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, “Demokrasi güçlerini parça parça sandığa götürmek isteyen heves, başarısız kalacak. Demokrasi güçleri sandıkta, birlikte, bir arada hareket etme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek” yanıtını verdi.



CHP Sözcüsü, uzlaşı sağlanması konusunda da “önemli bir noktada” olduklarını söyledi.