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Politika

CHP Sözcüsü Böke: Anayasa görüşmelerinde amaç özgürlükçü demokrasi olmalı, başkanlık değil

“Başkanlık sistemi tartışması gündemine engel olacağız”

04 Şubat 2016 15:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, yeni anayasa görüşmelerinde gündemin özgürlükçü demokrasi olması gerektiğini ifade ederek, “Başkanlık sistemi tartışması ihtiyacı olmayan gündemi suni gündem ile tıkamaya da kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmalarında süre sınırlamasına ilişkin Böke, "Anayasa toplumsal mutabakat gerektirir. Toplumsal mutabakata son tarih konulamaz. Mutabakat sağlanana kadar devam eder. Bunu öncelemeye devam edeceğiz. Başkanlık sistemi tartışması ihtiyacı olmayan gündemi suni gündem ile tıkamaya da kimsenin hakkı yoktur. Buna engel olmak noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

 

“Anayasa çalışmalarında son tarih konulamaz”

 

Yeni anayasa çalışmalarında süre sınırlamasına ilişkin Böke, "Anayasa toplumsal mutabakat gerektirir. Toplumsal mutabakata son tarih konulamaz. Mutabakat sağlanana kadar devam eder. Bunu öncelemeye devam edeceğiz" diye konuştu. 

 

“Başkanlık sistemi tartışması gündemine engel olacağız”

 

Böke, "Komisyonun amacı Türkiye'ye özgürlükçü demokrasiyi getirmek olmalıdır. Bunun ötesinde bir başkanlık sistemi tartışması ihtiyacı olmayan gündemi suni gündem ile tıkamaya da kimsenin hakkı yoktur. Buna engel olmak noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.

 

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