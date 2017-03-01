CHP son referandum anket sonuçlarını açıkladı

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, 16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referanduma dair yapılan son anket sonuçları hakkında "2 ila 4 puan geriden başladığımız mücadelede, 4 puan civarında önde olduğumuza yönelik araştırma geliyor. Kesin ‘hayırcılar’ olarak kendisini tanımlayanların sayısı yüzde 42’ler noktasında. Bir ay önce ‘kararımızı verdik, kesin evet’ diyenlerin sayısı, yüzde 28’e düşmüş durumda" açıklamasında bulundu.

Anka Haber Ajansı'nın haberine göre, CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak parti genel merkezinde toplandı.



Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Özel, toplantıda referandum sürecinin değerlendirildiğini ifade ederek, “Ortak söylemin bir kez daha gözden geçirilmesi, bugüne kadar yapılan çalışmaların ne sonuçlar doğurduğunun irdelenmesi ve bundan sonraki süreçte kullanılacak ortak söylemle ilgili bir çalışma yapıldı” dedi.

"2 ila 4 puan geriden başladığımız mücadelede, 4 puan öne geçtik"

"Anketlerde öne geçildi"

Yapılan sunum çerçevesinde, referandum çalışmalarının sahada nasıl algılandığının değerlendirildiğini de belirten Özel, “Geride olunan anketlerde ileri geçilmesinin, CHP’ye yönelik olarak sorulan sorularda, seçmenin CHP’nin dilini, olumlu, yapıcı, umut verici bulunmasının, yapılan odak grup çalışmasında vermek istediğimiz mesajların yüzde 85-87 oranlarında karar vereceklere geçtiğinin değerlendirmesi bizi memnun etti” dedi.

Bundan sonraki süreçte de performansın artarak devam etmesi gerektiğinin vurgulandığını belirten Özel, şöyle devam etti:



“Meselenin bir parti meselesi değil bir memleket meselesi olarak ortaya konması, bayrak olarak Türk bayrağını, ortak geleceğimiz için tehlikeleri söyleyen ama negatif bir dil kullanmayan ve eğer ‘hayır’ çıkarsa toplumdaki kutuplaşmanın ortadan kalkacağına yönelik bugüne kadarki CHP’nin dile getirdiği samimi söylemlerin seçmende karşılık bulduğu söylendi. Geriden gelip öne geçmiş durumda, bu değişikliğe ve kutuplaşmaya ‘hayır’ diyenler. Bizi dinleyen seçmende, kararı ‘evet’ olan seçmende, yumuşayan ciddi bir kitleden bahsediliyor.”

"CHP'nin taktiği: Yapıcı söylem"

CHP’nin yapıcı söylemlere, güler yüzlü, genç bir kampanyaya devam edeceğini vurgulayan Özel, “Bir taktik savaşları şeklinde geçtiği çok açık. CHP’nin taktiği ne diye kimse bakmasın, taktiği güler yüz, içtenlik, samimiyet, inandığını savunma, savunduğunun arkasında durabilme. Sahada oynanan güzel futbolla, CHP centilmence mücadeleyle sahada bugüne kadar sürdürdüğü yapıcı tavrı sürdürmeye devam edecek” dedi.

"Tüm Türkiye'yi mutlu eden bir şarkı olacak"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, referandum şarkısının ne olduğuna ilişkin, “Tüm Türkiye’nin ezberinden hep bir ağızdan söyleyeceği bir kampanya şarkımız var. Şarkı duyulduğunda herkesi mutlu edecek ama bu işin sürpriz tarafı, merak uyandıran beklenti yönünü zedelemek bana düşmez. Birkaç haftalık süreçte, bütün Türkiye’yi mutlu eden bir şarkıyı, hep birlikte söylüyor olacağız” diye konuştu.

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"Evetçi'lerin 'Evet'i birlikte taşımaları zor görünüyor"

Özel, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin Türkiye’ye gelmesiyle “bayrak krizinin” yaşandığının belirtilmesi üzerine de Özel, şöyle konuştu:



“Bu süreçte Bahçeli’nin değerlendirmeleri üzerinden bir şey söylemem. Muhataplarına sorular soruldu, cevapların aranacağı yerler Cumhurbaşkanı ve Başbakandır. Şöyle bir şey görülüyor, ‘16’sına kadar aramızdaki derin ayrılıkları göz önünde tutmayalım aman kimseler duymasın’, ciddi bir çatlak, fikir ayrılığı var. Geçmişte birbirlerine söyledikleri, bugün bu meselede nerelere düştükleri ortada. ‘Çatlamış olan bu karpuzu 17’sine kadar kucakta götürelim, 17’sinden sonra ne olursa olsun, biz istediğimizi alırsak’, böyle bir ikircikli tavra, çelişkiye vatandaş 16’sında da ‘hayır’ der.



Kimin ne yaptığının belli olmadığı, taban tabana zıt olanların aynı söylemleri birbiriyle çelişen argümanlarla savundukları bu süreçte ‘evetçi’lerin bu ‘evet’i birlikte taşımaları zor görünüyor. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan çelişki. Biz neyi savunduğumuzu biliyoruz.”

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"CHP'ye genel başkan gibi teklifler çaresizliğin göstergesi"

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Kılıçdaroğlu’na yönelik “Senin keyfin için iki Cumhurbaşkanı mı seçelim” sözlerine ilişkin de Özel, “AKP, bu tek adamı seçmenine tahakkümle, seçmenine ‘biat et, tek adamı savunuyoruz, bunu biz istiyoruz, vereceksin’ diye baskı kurmaya çalışıyor. Biz siyasi muhataplarımızın daha tutarlı, daha ayağı yere basan iddialarda bulunmasını öneririz. Biz, kendisini imha eden bir başbakanın çaresizliğini ve tutarsızlığını ve içinde bulunduğu bir biat anlayışından dolayı varlığını inkar etmesini eleştiriyoruz. CHP’ye iki genel başkan gibi teklifler de gerçekle bağdaşmayan ve başbakanın argüman üretmekte ne kadar çaresiz olduğunu gösteren bir yaklaşımdır. Tartışma bu değil, tartışma başbakanın kendisini imha eden bir teklife imza attığı ve bu imzasını savunacak kanıt, argüman, söylem geliştiremediği, gerçekleştiremediğidir” diye konuştu.

"Anketlerde 'Hayır' 4 puan önde"

Özel, referanduma ilişkin anketlerle ilgili bir soru üzerine de şu yanıtı verdi:



“2 ila 4 puan geriden başladığımız mücadelede, 4 puan civarında önde olduğumuza yönelik araştırma geliyor. Kesin ‘hayırcılar’ olarak kendisini tanımlayanların sayısı yüzde 42’ler noktasında. Bir ay önce ‘kararımızı verdik, kesin evet’ diyenlerin sayısı, yüzde 28’e düşmüş durumda. Bir ayda bu konuda bilgilendikçe, dinledikçe fikir değiştiren, ‘evet’ üzerinde konsolide edilmiş kitlede bir kırılmadan bahsediliyor.

"Hem sayısal hem moral olarak güçlü hissediyoruz"

Kararsızların ‘hayır’a yönelik dağılımı kadar, buradaki farklılaşma son derece önemli. AKP’nin çantada keklik gördüğü ve üzerinde hiçbir şey söylemediği seçmenin dahi demokrasiden, umuttan ve önümüzdeki süreçte bir tek kişi kararının hatalı olması durumuyla ilgili endişelerinden dolayı fikir değiştirmeye başlaması çok umut verici. Bir ay öncesine göre hem sayısal olarak hem moral olarak güçlü hissediyoruz.

"Karşı tribünde de alkış almaya başladık"

Toplantının tablosu, geride başladığı bir maçta, devre arasına önde girmiş olan ve her dakika daha iyi futbol oynayıp ve birbiriyle dayanışması artan bir ekibin, ‘İşler yolunda gidiyor, hata yapmayalım, moralleri yüksek tutalım’ dediği ve hem kendi taraftarından destek gören bir takımın karşı tribün tarafından da alkışlanmaya başladığı bir süreci yaşadığımızı görüyoruz. CHP, bu meseleyi bir parti meselesi olarak görmüyor. Sahadaki iki takımın birleşiminin ‘milli takım’ olduğunun farkındayız. Kendi takımımızı bir kenara bıraktık, milli takımın başarısı için tüm stattan destek bekliyoruz.”



