CHP, referandum kampanyasında kullanacağı sloganı duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, referandum kampanyası için partisinin, 'Geleceğim için hayır' sloganını kullanacağını duyurdu. Kampanya sürecinde kullanılacak otobüsün üzerinde, kız çocuğu ve güneş görsellerinin olduğunu da dile getiren CHP'li Bingöl, "Türkiye'de sakin bir ortamda, gerginliğin olmadığı, huzur içinde bir 16 Nisan oylamasının gerçekleştirilmesi için böyle bir logo ve sloganla karşınıza çıktık" dedi.

Bingöl, CHP Genel Merkez binası önünde bir basın toplantısı düzenleyerek, referandum kampanyası sürecinde partisinin kullanacağı otobüsleri ve kampanya görsellerini kamuoyuyla paylaştı.

"Amblem kullanmayacağız, Türk bayrağıyla kampanyayı götüreceğiz"

Logo ve sloganla ilgili olumlu dönüşler aldıklarını belirten CHP’li Bingöl, “Daha önce araçlarımızda var olan partinin adı ve amblemi tümüyle kaldırıldı. Sadece ve sadece 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasına yönelik bir logo ve görsel söz konusu. Biz başından beri partimizin adını ve amblemini kullanmayacağımızı ifade etmiştik. Bunun temel nedeni, bu oylamanın bir seçim, partilere yönelik bir seçim olmadığı; bunun bir memleket meselesi, bir Türkiye meselesi olması nedeniyle sadece partimizin götüreceği bir kampanya olmadığından hareketle partimizin adını ve amblemini kullanmayacağız. Türk bayrağıyla bu kampanyayı götüreceğiz” diye konuştu.

"Türkiye'nin geleceği için bir 'Hayır' oyu istiyorlar"

Referandum için partisinin yürüteceği kampanyanın, seçmen kitlesinin tamamını hedef aldığını vurgulayan CHP’li Bingöl, şunları söyledi:

“Logomuzda çok masum, çok temiz bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğu bütün Anadolu’yu kucaklayan masum bir çocuk. Tümüyle bizi temsil ediyor. Burada her aile, bu resimdeki çocukta kendisini görebiliyor. Bizim geleceğimizi temsil eden çocukların bir talepleri var. Bu talep, son derece çocuksu bir talep. Gelecekleri için ve kendileriyle birlikte Türkiye’nin geleceği için bir ‘Hayır’ oyu istiyorlar. Yanındaki güneş var. Güneş umut, güneş huzur, güneş aydınlık. Biz istiyoruz ki güneşin ışıkları hep ülkemizi aydınlatsın. Güneşin sıcaklığı hep ülkemizi ısıtsın. Asla ve asla karanlığa geçit vermeyecek bir aydınlık Türkiye’nin üzerinde hep var olsun. Türkiye’de sakin bir ortamda, gerginliğin olmadığı, huzur içinde bir 16 Nisan oylamasının gerçekleştirilmesi için böyle bir logo ve sloganla karşınıza çıktık."