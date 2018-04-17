T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP: Seçime hazırız ama üzerine gölge düşmesin, OHAL'i kaldıralım

"OHAL'in ortadan kalktığı ortamda, adil bir seçimle problemleri çözelim"

17 Nisan 2018 18:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı 'erken seçim' açıklamasını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin hazır olduğunu belirterek, 'seçimlerin üzerine gölge düşmemesi' için OHAL'in kaldırılması çağrısında bulundu.

Çeşitli incelemelerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere Hatay'a giden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, CHP Hatay İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Hodri meydan, biz CHP olarak her zaman seçime hazırız, hazır olduğumuzu da söyledik" diyen Tezcan, şöyle devam etti:

"Seçimle ilgili bugüne kadar konuşmalar devam ederken, daha önce kulislerde yorumlar yapılırken, bizim her zaman söylediğimiz şey şuydu: 'Biz CHP olarak iktidar olmaya talibiz, iktidar olmanın yolu seçim ve sandıktan geçer, hodri meydan.' Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tüm temel sorunların sebebi şu anda iktidardaki tek adam rejimidir.

"Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu milletin işe el koymasıdır"

Tek adam koalisyonu Türkiye'yi çözümsüz bir noktaya sürüklemiştir. İşsizlik, yoksulluk, eğitimdeki çöküş, toplumsal çatışma, kutuplaşma, demokrasi ve özgürlüklerin yok olması, hukuk ve adaletin yok olması gibi temel meselelerimizin tamamının sorumlusu tek adam rejimidir. Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu milletin işe el koymasıdır. O da sandıktan geçiyor, bu nedenle yönetemeyen hükümetin, iç ve dış siyasetteki başarısızlığın bedelini halkımız ödüyor. O zaman millet sandıkta tek adam rejimine gerekli dersi verecektir. Biz o yüzden buna hodri meydan diyoruz."

Açıklamasının devamında OHAL ortamında bir seçimin üzerine gölge düşebileceğini kaydeden Tezcan, "Biz seçime hazırız, milletin vereceği karara hazırız. Bu sorunu millet çözecektir. Ancak bizim de bir çağrımız var; hodri meydan, çözelim ama seçimin üzerine gölge düşmesin. Bunun için yarından itibaren derhal TBMM'de olağanüstü hali kaldıralım. Bu milleti üzerine gölge düşülmüş bir seçimle değil, OHAL'in ortadan kalktığı ortamda, adil bir seçimle problemleri çözelim. Ne çıkarsa, millet ne karar verirse başımızın üzerinde yeri vardır" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

chpbülent tezcanerken seçimohal

İlgili Haberler

CHP'den Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısına yanıt: Hazırız!

Bahçeli, "Seçimler 26 Ağustos 2018'de yapılsın" demişti

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP ve İyi Parti'den yanıt: Hodri meydan

''Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır.''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24