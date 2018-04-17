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CHP'den Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısına yanıt: Hazırız!

Bahçeli, "Seçimler 26 Ağustos 2018'de yapılsın" demişti

17 Nisan 2018 14:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt verdi. Tezcan, "Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız" ifadesini kullandı. 

Tezcan, Habertürk TV canlı yayınında şunları söyledi:

"Biz varız, Cumhurbaşkanlığı seçimi de milletvekilliği seçimi de erkene alınabilir. Türkiye’nin esaslı ve ciddi bir sorunları var. Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız. Türk milleti gereken cevabı verecektir. Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin ne diyeceğini merakla bekliyoruz." 

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CHPAKP MHP2019erken seçim

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