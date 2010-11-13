-CHP SEÇİME "TEK BAŞINA İKTİDAR" SLOGANIYLA HAZIRLANACAK ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, CHP il başkanlarına genelge göndererek ''Tek Başına İktidar'' sloganıyla hazırlanacakları 2011 milletvekili genel seçimlerinde çalışacak gönüllülerin 24 Kasıma kadar kayıt edilmesini istedi. CHP İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batum, il başkanlarına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adına imzalayarak gönderdiği genelgede, bugün için Türkiye'nin CHP iktidarına her zamankinden daha fazla gereksinimi olduğunu belirtti. Partinin Haziran 2011'de yapılacak olan milletvekilliği genel seçimlerine ''Tek Başına İktidar'' sloganıyla hazırlandığını ifade eden Batum, bu çerçevede CHP Genel Merkezinde yürütülen çalışmalar kadar yerel örgütlerin çalışmalarının da büyük önem kazandığını vurguladı. Batum, genelgede şunları kaydetti: ''Önümüzdeki seçimlerin sonucunda elde edeceğimiz başarı, sadece Genel Merkezin veya yerel örgütlerin yapacağı çalışmalarla değil, topyekun yürüteceğimiz bir seferberliğe bağlı olacaktır. Bu süreçte karşılıklı iletişim, eğitim, talimat verme, talimatların yerine getirilmesi, aksayan noktalarda gerekli önlemlerin süratle alınması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, daha başarılı bir seçim sonucu elde edebilmek için Haziran 2011 seçimlerinde CHP'ye gönül vermiş olmakla beraber, tüm enerjisini seçim çalışmalarında harcamaya hazır olan üye ve gönüllülerimizin süratle tespitine karar verilmiştir. Bu seçim kampanyası döneminde bizimle omuz omuza görev yapacak üye ve gönüllü partililerimizin 'www.chp.org.tr' adresinden gönüllü kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Anılan adrese gönüllü kaydı yapanlar, görevlendirme açısından Genel Merkezin planlama çalışmalarının bir parçası olacaklardır. Konu üzerinde özenle durularak anılan çalışmaya ivedilikle başlanmasını, keyfiyetin örgütümüze duyurularak gönüllü kayıtlarının 24 Kasım 2010 saat 18.00'e kadar tamamlanmasını, yığılmaya neden olmaması için kayıtların son güne bırakılmamasını rica ederim.''