CHP sanatçı ve akademisyenlerle buluştu

T24 - CHP yönetimi, medya temsilcilerinin ardından sanatçı, akademisyen ve aydınlarla biraraya geldi.



CHP lideri sanatçı, aydın ve akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantıya bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.





“Siyasette Başarı Stratejisi” adı altında düzenlenen toplantılara gazeteci alınmadı, katılımcılar da içeride konuşulanlar konusunda bilgi vermedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Swiss Otel’de çeşitli meslek grupları, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileri, CHP’nin eski üst düzey yöneticileri, bazı sanatçı, gazeteci ve yazarlarla biraraya gelerek CHP’den beklentiler ile CHP’nin Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin görüşlerini konunun uzman ve taraflarıyla değerlendirmek için toplandı.





Sabah 10.00’dan itibaren biraraya gelen parti yöneticileri toplantıya kimlerin davet edildiği, kimlerin katıldığı ve nelerin konuşulduğuna ilişkin açıklama yapmazken toplantının basına kapalı gerçekleşeceği ve bugün konuyla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi. Partiden alınan bilgiye göre, farklı kesimlerin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı, daha sonra komisyonlar halinde sürecek.

Baykal katılmadıKemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıyla başlayan toplantıya eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Altan Öymen’in yanısıra, gazeteciler ile akademiysenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi katıldı.





Deniz Baykal davet edilmesine rağmen katılmadığı toplantıda ilahiyat fakültelerinden öğretim üyeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eski mensuplarının yanısıra DSP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu da hazır bulundu.



Katılımcılar farklı kapılardan içeri alındı ve gün boyu toplantıyla ilgili basına bilgi verilmedi. Toplantıya katılan gazetcilerden Sebahattin Önkibar, türban ve Kürt sorunuyla ilgili bilgi alışverişi yapıldığını söyledi. Nuray Mert ise toplantının ‘arama konferansı’ yöntemiyle yapıldığını açıkladı. Ancak içeriğe ilişkin bilgi vermedi. Diğer katılımcılar da toplantının içeriğini açıklamama konusunda titiz davrandı.

Toplantıla katılanlardan Prof. İzzettin Doğan, “CHP’nin yeniden aydınlarla buluşması güzel bir şey” demetle yetindi.

Toplantıya kimler katıldı?Swissotel'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve geç saatlere kadar süren toplantıya, Türkiye'nin farklı bölge ve kesimlerinden kanaat önderleri, iş dünyasından ve medyadan temsilciler, üniversitelerden akademisyenler, kadın örgütleriyle sivil toplum kesimlerinden yöneticiler katıldı.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Önder Sav, Genel Sayman Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcıları Hakkı Süha Okay, Umut Oran, Gürsel Tekin ve CHP Grup Başkanvekileri Kemal Anadol, Muharrem İnce, Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili Çetin Soysal, İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, DSP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükersen, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, CHP Van, İzmir, Trabzon ve Zonguldak İl Başkanları, merkez sol siyasetin önde gelen isimleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen, Ercan Karakaş, Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Sebahattin Önkibar ve Nuray Mert, Akademisyen Oğuz Babüroğlu, Prof. Dr. Fuat Keyman, KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç, şarkıcı ve besteci Nejat Yavaşoğulları, modacı Bahar Korçan ve ilahiyatçı akademisyenler katıldı.

Akşam saat 22.00 sıralarında sona eren toplantıdan ayrılan katılımcılar aldıkları karar gereği toplantının içeriği ve konuşulanlar hakkında bilgi vermeyeceklerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geceyi Swissotel'de geçirdi.





