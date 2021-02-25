CHP Samsun Milletvekili Hancıoğlu: Karadeniz’de “pandemi OHAL’i” ilan edilsin

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Karadeniz bölgesindeki Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, “pandemi OHAL’i ilan edilsin” önerisinde bulundu.

Hancıoğlu, “Karadeniz bölgesindeki beş ilin verileri, standart kısıtlamaların bu bölge özelinde sonuç alıcı bir etki yaratmadığını ortaya koyuyor. Bu durum karşısında, vaka sayılarının zirvede seyrettiği Karadeniz Bölgesi için ivedilikle ‘pandemi OHAL’i’ ilan edilmesi artık bir zorunluluk. Salgınla mücadele konusunda yetkinleşmiş otoritelerin, bilim insanlarının, sosyal bilimcilerin önerileriyle bir acil eylem planı oluşturulmalı.” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin tıpkı salgının başlangıç döneminde, ülke dışından gelen vatandaşlarımıza uygulandığı haliyle, bölgedeki asemptomatik pozitif vaka ve temaslıları, halen boş durumda bulunan yurtlarda izole edilmeli. Bir diğer seçenek ise birçok uzman tarafından da sık sık gündeme getirilen ‘14 günlük tam kapanma’ seçeneği. Bölgede salgının zirve yaptığı beş il özelinde, tam kapanmanın ekonomik maliyet ve sosyal etki analizleri yapılarak ve tam kapanma sürecinde yaşanacak tüm kayıpların kamu kaynaklarıyla telafi edilmesi üzerine bir planlama oluşturulması da gündeme alınmalı.”