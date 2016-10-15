CHP: Şamar oğlanı bir başbakan ve hükümetle ülkenin sorunları çözülmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Çorum CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen il ve ilçe teşkilatları danışma toplantısına katıldı. Bülent Tezcan, burada yaptığı konuşmada, ‘başkanlık sistemi’ ve ‘FETÖ operasyonlarını' değerlendirdi. Tezcan “Şamar oğlanı olan bir başbakan, şamar oğlanı olan bir hükümetle bu memleketin sorunları çözülmez" dedi.

Darbe girişiminin siyasi ayağının mutlak suretle ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Tezcan, “Darbeye karşı biz geçmişte kimin hangi ilişkiler içerisinde olduğuna bakmaksızın daha ilk günden itibaren, demokrasinin yanında, darbecilerin karşısında yer aldık. Biz bu yolumuzdan bir milim dahi sapmadık ve sapmayacağız. Türkiye’de darbenin bütün etkilerini kaldıracak, darbe girişimini boşa çıkaracak hangi adım varsa, o adımı atma konusunda kararlıyız ve iktidarım samimi duruşuna da sonuna kadar destek vereceğiz. Ama darbeyle mücadele ediyoruz adı altında Türkiye’yi yeni bir darbe girişiminin eşiğine taşıtmayacağız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Darbeyle mücadele ediyoruz kılıfı adı altında Türkiye’de özgürlüklerin ve demokrasinin tamamen ortadan kalktığı ve insanların kendisini kaygı, korku ve umutsuzluk içerisinde hissettiği bir Türkiye yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugün biliyoruz ki, iktidar darbeyle mücadele etme hedefini gerçekte bir tek adam diktatörlüğü hedefiyle birleştirip, Türkiye’yi bir baskı rejimine taşıma peşindedir. İktidara sesleniyoruz, gelin darbeyle mücadele edelim. Ama darbeyle mücadele etmenin ilk önemli adımı darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaktır. Gelin darbenin siyasi ayağını ortaya çıkaralım" dedi.

“Kaygı ve kuşku imparatorluğu yaratılmasına geçit vermeyeceğiz”

Bülent Tezcan, darbe girişiminin ardındaki bütün kirli ilişkilerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, "Darbenin siyasi ayağı, sadece 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı 16 Temmuz sabahı kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimin başbakan olacağı değil, FETÖ’nün darbe girişimini yapanların siyasette kimlerin destek alarak güçlendiğini de ortaya çıkarmamız lazım. Darbe girişiminin başındaki komutanların yükselmeleri için önlerinde engel olan komutanların ya da subayların hangi yüksek askeri şura kararlarından, nasıl tasfiye edildiğini ortaya çıkarmadan bu örgütün devlette nasıl yerleştiğini ve yükseldiğini anlamak mümkün mü? TBMM’de darbeleri araştırma komisyonu kuruldu. Getirin bütün o komutanları dinleyin ve darbenin arkasındaki bütün bu kirli ilişkileri ortaya çıkaralım. Yoksa darbeyle mücadele ediyoruz adı altında 80 bin alt kadrodaki memurla, esnafla uğraşarak darbeyle mücadelede samimi bir hat çizemezsiniz. Bu noktada iktidarın vereceği ciddi mücadeleye CHP olarak sonuna kadar destek vereceğiz. Ama iktidarın mücadele ediyoruz diye toplumda kaygı ve kuşku imparatorluğu yaratmasına da geçit vermeyeceğiz" dedi.

“Sistem arızalı ve bozulmuş”

Parlamenter sistemden yana olduklarını ifade eden Bülent Tezcan, "Bugünkü sistem arızalı ve bozulmuştur. Ama bozan yapı, parlamenter sistemi önce 12 Eylül paşaları, sonra da bugünkü uygulamada mevcut Cumhurbaşkanı anayasal sınırlarını tanımayarak, anayasal sınırlarına tecavüz ederek fiili bir durum yarattı. Şimdi buradan çıkışın tek yolu vardır. Burdan çıkışın yolu parlamenter demokrasiyi bozan yapıları değiştirmektir. Güçlü bir parlamenter demokrasi kurmalıyız.

Geleneğimize uygun olan budur. 200 yıllık demokrasi tarihimize uygun olan, 200 yıllık birikimimize uygun olan budur. Orada Cumhurbaşkanı'nı olması gereken yere çekeceğiz, yetkileri sınırlı, siyasetin içerisinde etkili ve aktif bir Cumhurbaşkanı değil, devletin tepesinde, devlet unsuru olan bir Cumhurbaşkanı, sorumlu bir başbakan ve sorumlu bir hükümet olacak. Şamar oğlanı olan bir başbakan, şamar oğlanı olan bir hükümetle bu memleketin sorunları çözülmez. Çözümün yolu da diktatörlüğü ve faşizmi Türkiye’ye getirecek olan başkanlık sistemi değil, parlamenter sistemi güçlendirmekten geçiyor. Bunun mücadelesini vereceğiz” diye konuştu.