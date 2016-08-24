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Politika

CHP: Sadece Cerablus'ta değil, topraklarımız içinde de IŞİD'le mücadeleye davet ediyoruz

"Mezhepçi dış politikanın canımızla ödeyeceğimiz bir maliyet yaratacağı konusunda keşke haklı çıkmasaydık"

24 Ağustos 2016 17:48

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Gaziantep'teki canlı bomba saldırısından sonra başlayan IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı harekâtını değerlendirdi. Böke, "Kendi insanlarımızı kendi sınırlarımız içerisinde bu örgüte karşı koruyamıyoruz. Hükümet de, topyekun mücadeleyi ortaya koymuş değil. Bir kez daha açık bir çağrıda bulunuyoruz, sadece Cerablus'da değil kendi topraklarımızda da mücadeleye davet ediyoruz. Mezhepçi dış politikanın kanımızla canımızla ödeyeceğimiz bir maliyet yaratacağı konusunda keşke haklı çıkmasaydık" dedi. 

CHP MYK toplantısının ara verdiği sırada konuşan partii sözcüsü Selin Sayek Böke'nin açıklamasında satır başları şöyle:

"Hükümet, IŞİD ismiyle kurulan terör örgütünün ismini dahi telaffuz edemiyor. 70 ilden IŞİD'e katılımına göz yumuyor. Takip etmiyorlar veya takip edilenlerle stratejik mücadele yürütmüyorlar. İstanbul'un göbeğinde IŞİD piknik düzenliyor, dergi basıyor. Ve bu dergide farklı STK'ları ve bu STK'ların mensuplarını hedef gösteriyor. Gazeteciler, sanatçılar tutuklanırken IŞİD mensupları serbest bırakılıyor. Biz kendi evraklarımızı, askerlerimizi Suriye'ye, IŞİD'le mücadele girdabına sokmak zorunda kalıyoruz.

"Kendi insanlarımızı kendi sınırlarımız içerisinde bu örgüte karşı koruyamıyoruz. Hükümet de, topyekun mücadeleyi ortaya koymuş değil. Bir kez daha açık bir çağrıda bulunuyoruz, sadece Cerablus'da değil kendi topraklarımızda da mücadeleye davet ediyoruz. Mezhepçi dış politikanın kanımızla canımızla ödeyeceğimiz bir maliyet yaratacağı konusunda keşke haklı çıkmasaydık. Keşke Türkiye halkı bedel ödemeseydi. Eğer yitip giden evlatlarımızın bir kıymeti varsa uyarılarımızı ciddiye alıp, derhal samimiyetle gerekli tüm adımları atmalılar.

"Bir anımsatma yapma ihtiyacımız var. Unutmayın ki Adıyaman ve Suruç'ta CHP'nin hazırladığı raporlar vardı, Ankara Gar patlaması öncesinde bu patlamaya dair uyarılar vardı."
 

 

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