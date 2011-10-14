-CHP: Raporlar Türkiye için ayna TBMM (A.A) - 14.10.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin, AB İlerleme Raporları gibi raporlara ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Mümkün olduğu kadar objektif şekilde kaleme alınan bu raporlar, Türkiye bakımından aynı zamanda bir ayna. Bu aynaya, AKP'nin ihtiyacı var. Çünkü, kendisini gördüğü tek ayna var o da dev aynası'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Tanrıkulu ile CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, 2011 AB İlerleme Raporu'nu, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısıyla değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, ilerleme raporlarında, özellikle Hükümetin AB perspektifini kaybettiği 2006'dan bu yana dozu artan eleştiriler bulunduğunu belirterek, Hükümetin bu eleştirilerden sonuç çıkarmasını istedi. Tanrıkulu, AB hedefinin, Türkiye açısından demokrasi ve özgürlüklerin güçlenmesi için vazgeçilmez olduğunu anlatarak, demokrasi ve özgürlüklerin sadece AB için değil, sorunların çözümü için de önemli olduğunu söyledi. Tanrıkulu, Hükümetin 2006'dan bu yana gerçekleştiremediği reformlarıyla AB hedefinden uzaklaştığını öne sürerek, 2006'dan bu yana yayımlanan raporların, Türkiye'nin özgürlük, insan hakları ve adalet alanlarında ilerleyemediğini ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'nin bu tür raporlara ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Tanrıkulu, ''Dışardan, mümkün olduğu kadar objektif şekilde kaleme alınan bu raporlar, Türkiye bakımından aynı zamanda bir ayna. Bu aynaya, AKP'nin ihtiyacı var. Çünkü, kendisini gördüğü tek ayna var o da dev aynası. Kendisini test edeceği başka bir ayna yok'' dedi. CHP'li Tanrıkulu, Hükümetten, eleştirilerden uygun sonuçlar çıkarmasını, yakın bir zamanda demokrasinin güçlenmesi için gerekli reformları gerçekleştirmesini istedi. Sezin Tanrıkulu, seçim bildirgelerindeki hedef ve çözüm önerilerinin, AB'nin İlerleme Raporunda ortaya konulan eksikleri tam olarak karşıladığını ifade etti. -''Daha geri bir nokta''- CHP Genel Başkan Yardımcısı Loğoğlu da AB Komisyonu'nun, ilk kez özellikle siyasi, hukuk alanında Türkiye'nin temel gerçeklerini görme becerisini gösterdiğini söyledi. Loğoğlu, ilk kez 'dişe dokunur eleştiriler içeren bir rapor'' yayımlandığını, bundan mutluluk duymadıklarını dile getirdi. AB'nin, raporu yine denge içinde yazmaya çalıştığını belirten Loğoğlu, ancak adalet, kadına yönelik şiddet, basın özgürlüğü alanlarındaki eksikleri net dille anlattığını söyledi. Loğoğlu, Hükümetin iddia ettiği gibi Türkiye'de demokrasinin ileriye gitmediğini, demokraside ciddi eksiklikler bulunduğunu tescil eden bir rapor olduğunu iddia etti. Loğoğlu, bütün iddialara, 10 yıllık iktidara rağmen gelinen noktanın, daha önceki raporlara göre daha geri bir noktada olduğunu öne sürdü.