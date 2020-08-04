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Politika

CHP PM Üyesi Müslim Sarı: CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi; önümüzdeki en büyük ikilem bu

"Bölünme paranoyasından kurtulmak zorundayız"

04 Ağustos 2020 12:57

CHP eski İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, "Bölünme paranoyasından kurtulmak zorundayız. CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönemin en büyük ikilemi bu olacak" dedi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan CHP PM üyesi Müslim Sarı, CHP'nin "bölünme paranoyasından" kurtulması gerektiğini belirterek, "CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönem CHP'nin en büyük ikilemi bu olacak. Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, kadrolarını üretecek, iletişim dilini kuracak, kendi tabanını ve toplumu ikna edecek ve özgüvenle bakacak meseleye ya da ayrı ayrı seçimlere gireceğiz" dedi.

"Tabanlar arasında bir yakınlaşma var, cesaretsiz olan siyasetçiler"

"Sol oylarımızı HDP'ye, batıdaki oylarımızı İYİ Parti’ye ya da merkez ittifaka kaptırma ihtimalimiz var" diyen Sarı, "Dolayısıyla CHP'nin bunları öngörerek bir siyaset yapması lazım. Hiçbir angajmana girmeden, korkmadan cesur bir biçimde ne yapılması gerekiyorsa onu yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

Batı'daki seçmenlerin büyükşehirleri HDP'nin sayesinde aldıklarını bildiklerini belirten Sarı, "Tabanlar arasında bir yakınlaşma var. Cesaretsiz olan siyasetçiler, yukarıdakiler. Taban hazır" dedi.

"Türkiye’de iç savaş yok, bölünme paranoyasından kurtulmak lazım"

40 yıldır devam eden düşük yoğunluklu bir savaş olduğunu söyleyen Sarı, şöyle devam etti:
 
"Bütün bunlara rağmen Türkiye’de bir iç savaş yok. Bölünme paranoyasından kurtulmak lazım. Kimse İstanbul’dan Antalya’dan vazgeçmek istemiyor. 1699 Karlofça Antlaşması’ndan beri toprak kaybeden bir imparatorluğun ardılı, zihniyetimizin bir tarafından hep ‘Bize ihanet ettiler, böldüler, parçaladılar, arkadan vurdular’ düşüncesi var. Devlet kodlarımızda bu var. Dolayısıyla insanların bunu düşünmesini anlayabiliyorum." 

"Kuzey Suriye’deki, Hewler’deki ya da İran’daki Kürtler, Türklerle yaşamak ister"

"Yeniden Cumhuriyet modeli Kürtlerin üçüncü yoludur. Kuzey Suriye’deki, Hewler’deki ya da İran’daki Kürtlere soralım. Siz Farslılarla mı Araplarla mı yaşamak istersiniz? Yoksa Türkiye’de Türklerle mi yaşamak istersiniz? Ağırlıklı olarak Türkiye çıkar. Şu bölünme paranoyasından kurtulmak zorundayız. Türkiye Kürtlerle büyür, asla küçülmez."
 
 
 
 

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