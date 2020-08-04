CHP PM Üyesi Müslim Sarı: CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi; önümüzdeki en büyük ikilem bu

CHP eski İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, "Bölünme paranoyasından kurtulmak zorundayız. CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönemin en büyük ikilemi bu olacak" dedi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan CHP PM üyesi Müslim Sarı, CHP'nin "bölünme paranoyasından" kurtulması gerektiğini belirterek, "CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönem CHP'nin en büyük ikilemi bu olacak. Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, kadrolarını üretecek, iletişim dilini kuracak, kendi tabanını ve toplumu ikna edecek ve özgüvenle bakacak meseleye ya da ayrı ayrı seçimlere gireceğiz" dedi.

"Tabanlar arasında bir yakınlaşma var, cesaretsiz olan siyasetçiler"

"Sol oylarımızı HDP'ye, batıdaki oylarımızı İYİ Parti’ye ya da merkez ittifaka kaptırma ihtimalimiz var" diyen Sarı, "Dolayısıyla CHP'nin bunları öngörerek bir siyaset yapması lazım. Hiçbir angajmana girmeden, korkmadan cesur bir biçimde ne yapılması gerekiyorsa onu yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

Batı'daki seçmenlerin büyükşehirleri HDP'nin sayesinde aldıklarını bildiklerini belirten Sarı, "Tabanlar arasında bir yakınlaşma var. Cesaretsiz olan siyasetçiler, yukarıdakiler. Taban hazır" dedi.