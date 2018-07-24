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CHP PM üyesi Kılıçaslan: Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuksuz yargılanmalı

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, KRT'ye konuştu

24 Temmuz 2018 15:25

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

''Bekaroğlu, partinin en sol kanadında''

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Kılıçaslan, 'Cumhuriyet mitingleri havası oluştuğu için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerini kaybettiğini' belirttiği için tartışılan CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu için de "Bekaroğlu partinin en sol kanadında. Bekaroğlu ekonomik olarak komünizme yakın bir şeyi savunuyor" yorumunu yaptı.

 

Ne olmuştu?

Sosyal medyada Safiye İnci isimli kişinin, Anıtkabir’de Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakarete varan sözler sarf ettiği bir video yayıldı. Videonun yayılmasının ardından, Atatürk için “(Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın b*ku olamaz” gibi ifadeler kullanan İnci’nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. 

Ankara Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, tutuklandı. Aralarında milletvekilleri ve eski yerel yöneticilerin de yer aldığı AKP’li isimler, yaşananların ardından CHP ya da ‘FETÖ’nün bulunduğunu iddia etse de; İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.

 

 

 

 

 

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