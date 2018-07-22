Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı

Ankara Başsavcılığı'nca Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve ardından gözaltına alınan Safiye İnci tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. İnci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TIKLAYIN - Önce Atatürk'e hakaret etti, sonra özür diledi | Safiye İnce gözaltına alındı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında "Atatürk'e hakaret"ten soruşturma başlatılan Safiye İ, sevk edildiği adliyede tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Mahkemece tutuklanan Safiye İnci, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada Safiye İnci isimli kişinin, Anıtkabir’de Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakarete varan sözler sarf ettiği bir video yayıldı. Videonun yayılmasının ardından, Atatürk için “(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın b*ku olamaz” gibi ifadeler kullanan İnci’nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.



Erzurum'un İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen 23 yaşındaki S.İ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince cumartesi günü evinde gözaltına alındı.

Aralarında milletvekilleri ve eski yerel yöneticilerin de yer aldığı AKP’li isimler, yaşananların ardından CHP ya da ‘FETÖ’nün bulunduğunu iddia etse de; İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.