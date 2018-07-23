Atatürk'e hakaretten tutuklanan Safiye İnci: Bir anlık cahilliğime geldi, pişmanım

Anıtkabir'de Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hakaret içeren sözler kullanmasının ardından Safiye İnci isimli kadın dün tutuklandı. İnci ifadesinde olayı provoke amaçlı yapmadığını belirterek, ''Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. Video içeriğinden kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım, bunun suç olduğunu bilmiyordum'' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Burhan Tezcan koordinesinde sürdürülen soruşturmada İnci ifadesi alındıktan sonra “5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik sorgusunun ardından İnci dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre İnci verdiği ifadede, “Anıtkabir’e sizi kim ya da kimler götürdü, Anıtkabir’e geliş amacınız nedir?” sorusuna, “Halam Z.K., kuzenlerim E.A. ve S.A. ile birlikte gittik. Gezme amacıyla ve halamın, kuzenlerimin ısrarı üzerine gittim. Ben kendim gitmek istemiyordum” yanıtını verdi.

İnci ifadesinde şunları söyledi:

“Videoyu kendi isteğimle çektim. Bana kimse yardım etmedi. Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. 8 yaşından beri kapalıyım. Yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz 2018 tarihinde Instagram’daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık 5 dakika sonra da bu görüntüleri hesabımdan sildim. Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar, ben de videoyu 5 dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım. Ben çekmeyince kuzenim E.A. benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinden kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım, bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum.”

Ne olmuştu?

Sosyal medyada Safiye İnci isimli kişinin, Anıtkabir’de Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakarete varan sözler sarf ettiği bir video yayıldı. Videonun yayılmasının ardından, Atatürk için “(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın b*ku olamaz” gibi ifadeler kullanan İnci’nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Ankara Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, cumartesi günü gözaltına alındı. Aralarında milletvekilleri ve eski yerel yöneticilerin de yer aldığı AKP’li isimler, yaşananların ardından CHP ya da ‘FETÖ’nün bulunduğunu iddia etse de; İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.