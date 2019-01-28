CHP PM Üyesi Kılıç, belediye başkan adaylarına tepki göstererek istifa etti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span lang="EN-GB">CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili<strong> Sevda Erdan Kılıç,</strong> Parti Meclisi (PM) üyeliğinden istifa etti.</span></p>\n<p><span lang="EN-GB">Kılıç’ın bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu ancak talebine olumlu yanıt alamayınca Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi.</span></p>\n<p><strong><span lang="EN-GB">TIKLAYIN - </span><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/chp-istanbul-il-baskani-kaftancioglu-gorevinden-istifa-etti,805749"><span style="color:#333333;font-family:var(--font-family-header);font-size:var(--font-size-35);font-variant-ligatures:none;">CHP’de belediye başkan adayları krizi; Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığı’ndan istifa etti</span></a></strong></p>\n<p> </p>\n<p>CHP'nin İstranbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğul da istifa ettiğini açıklamıştı.</p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>