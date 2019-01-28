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Politika

CHP PM Üyesi Kılıç, belediye başkan adaylarına tepki göstererek istifa etti

Kılıç'ın bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu belirtildi

28 Ocak 2019 02:28

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Parti Meclisi (PM) üyeliğinden istifa etti.

Kılıç’ın bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu ancak talebine olumlu yanıt alamayınca Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi.

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CHP'nin İstranbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğul da istifa ettiğini açıklamıştı.

 

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