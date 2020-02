Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti: İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime devam ediyorum

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifasını geri çektiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara dönüşünde İstanbul İl Teşkilatı ile yaptığı yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla istifa kararından vazgeçtiğini ve görevinin başında olduğunu açıkladı. Kaftancıoğlu, yapılan toplantının ardından partililerle bir araya gelerek süreci değerlendirdi.

“Sihirli bir değneğimiz yok”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenme sürecinde yaşananlara değinen Kaftancıoğlu, "İstanbul'u kazanacak büyükşehir başkanımız da hala çalışmalarına devam ediyor gecenin bu saati itibarıyla. Ve ben aynı şeyi 39 ilçe belediye başkan adaylarımız belirlenirken de yapacağımızı düşündüm ve bunun içinde hepiniz çok yoruldunuz. Ben, il yöneticisi arkadaşlarım, ilçe başkanı arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Ama ne yazık ki, sihirli bir değneğimiz yok. Her şey bir anda değişmiyor. Hep başaracağımıza inanıp, bu süreci hep birlikte, sağlıklı götüreceğimizi düşünürken, ilçe belediyelerimizin belirlenmesi, isimlerin hiç bir önemi yok arkadaşlar, kim olduğunun yada olmadığının hiç bir önemi yok. Ama ben örgütün sesini yukarıda yeteri kadar yansıtamadığımı düşündüm bugün.”

“Tek sorumlusu benim”

İstifa kararını bireysel olarak kendisinin aldığını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Ben sorumluluğum olan İstanbul'da en azından benim tanıklığını ettiğim, tam bir yıldır çalışan, ama gerçekten çalışan örgütün sesini orada yansıtamamamın bende yarattığı moral motivasyon bozukluğudur. Ve biraz önce arkadaşlarımın çok haklı bir eleştirileri oldu. O anki duygu ve düşüncemle de bireysel böyle bir yorum yaptım. Sonuçta durum değişmedi aynı kanaatteyim. Çünkü İstanbul örgütünün adaylar belirlenme sürecinde, ilçe belediye başkan adayları belirlenme sürecinde fikri tam olarak yukarıya yansıtılamamıştır ve bunun tek sorumlusu da benimdir. Hiç bahane bulmaya gerek yok. Bu konuda bahane üretmeye gerek yok.”

“Hayatın her alanında ortak karar aldım”

İl yönetiminin kendisine yönelik haklı bir eleştirisinin de olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, "Ama böyle bir kararı da yalnız başıma almamam gibi, en azından hayatın her alanında ortak karar alan, ortak akla inanan bir il başkanı olarak almamam gerektiğini il yöneticisi arkadaşlarım da uzun süren toplantının sonucunda ikna ettiler ve haklı olduklarını da kabul ettim” dedi.

Partinin çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Kaftancıoğlu, "O nedenle şunu söyleyeyim, Biz her şeye rağmen, her türlü aksaklıklara rağmen her ne olursa olsun, il başkan yardımcısı arkadaşlarımın söylediği gibi zorluklar belki biraz daha arttı ama buna rağmen 31 Mart akşamı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Ben hepinizin de böyle düşündüğünü biliyorum" dedi.