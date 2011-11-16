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Politika

CHP: PKK, MİT tarafından mı kurulmuştur?

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ‘Kürt Ergenekonu’...

16 Kasım 2011 02:00


Hülya Karabağlı

T24/ANKARA  

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ‘Kürt Ergenekonu’ adlı kitabında ‘PKK’yı MİT kurdurdu” iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Başbakan tayyih Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren  Sapan, “ AKP milletvekili açık açık PKK’yı MİT’in kurduğunu, bir süre sonra da ipleri elinden kaçırdığını yazıyor. MİT ve sonuçta devlete yönelik ağır bir suçlama var. MİT’in kurumsal kimliğine ağır saldırı söz konusu. Dolayısı ile MİT’in bağlı olduğu Başbakanlık da suçlanıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendi milletvekilinden gelen bu ağır suçlamayı görmezden gelemez. Mutlaka açıklama yapmalı. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir. MİT’in başına kendi seçtikleri müsteşarı getirdiklerine göre bilgi edinmeleri, olayın aydınlığa kavuşturulması anlamında sorunları bulunmamaktadır”. 

Sapan’ın Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği  sorular şöyle: 

- Şamil TAYYAR’IN kitabında yazdığı gibi PKK, MİT tarafından mı kurulmuştur? MİT’in PKK’yı uzun süre yönlendirdiği, sonra bu örgüt üzerinde etkisini kaybettiği doğru mudur?

- Siyasi kimliği bulunan söz konusu kişinin, on binlerce yurttaşımızın ölümünden sorumlu bir örgütü, MİT’in kurduğunu iddia etmesini ciddiye alıyor musunuz?

-Yazılanlara katılıyorsanız, iddia hakkında gerekli araştırmayı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Araştırmanın sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirecek misiniz? 

- İddiaların doğru olması halinde, hakkında sorumluluğu olanlar hakkında yargıya başvuracak mısınız?

- Kitapta yazılan iddialara katılmıyorsanız, soruşturma açmayı gerekli görmüyorsanız, siyasi kimliği ile bu ağır iddiaları ortaya atan milletvekiliniz hakkında ne gibi işlem yapacaksınız? Bu durumda ortada devletin istihbarat kurumunun saygınlığının zedelenmesi, kamuoyu önünde küçük düşürülmesi olgusu yok mudur? Size doğrudan bağlı MİT’in saygınlığını korumak için ne gibi bir işlem yapacaksınız? 



 

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