CHP Parti Meclisi toplanıyor, Muharrem İnce yollara düşüyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 18. Olağanüstü Kurultayı’nda seçilen yeni Parti Meclisi üyelerini bugün topluyor. Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısının ardından da yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini ataması bekleniyor. Başta Genel Sekreter Gürsel Tekin olmak üzere mevcut MYK üyelerinin büyük bölümünün yerlerini koruması beklenirken, Kılıçdaroğlu, yeniden aday gösterilmeyen ya da seçilemeyen 4 MYK üyesi yerine yeni atama yapacak. Genel başkanlık hesaplarını 2015’deki olağan kurultaya ertelemek zorunda kalan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise önümüzdeki günlerde Anadolu turuna çıkmaya hazırlanıyor.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanarak, ilk mesaisini yapacak. Toplantıda, kurultay değerlendirmesinin ardından, 2015 seçimleri ile ilgili stratejinin de masaya yatırılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısının ardından partisinin yeni vitrinini açıklaması bekleniyor.

Geniş kapsamlı değişiklik yok

Ayşe Sayın’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, kulislerde yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, MYK’de çok geniş kapsamlı bir değişikliğe gitmeyecek. Genel Sekreter Gürsel Tekin ile genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Yakup Akkaya, Sencer Ayata ve Burhan Şenatalar’ın mevcut sorumluluk alanlarındaki görevlerine devam etmeleri bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu, Haluk Koç’u da MYK’de tutacağı, ancak görev alanlarında değişikliğe gidebileceği kulislerde dile getiriliyor.

Dış politika bilmecesi

Kılıçdaroğlu’nun özellikle dış politikatan sorumlu genel başkan yardımcılığına kimi getireceği merak konusu. Bu konuda Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un adı ön plana çıkarken, Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ve Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey de konuşulan isimler arasında. CHP lideri, PM’ye giremeyen diplomat Murat Özçelik ile Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’ı ise “başdanışman” olarak atayacak. Bu çerçevede iki ismin önümüzdeki hafta görevlerine atanması bekleniyor.

Bayraktutan YDK başkanı

CHP’nin olağanüstü kurultayında seçilen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri dün toplanarak, görev bölümü yaptı. Bu kapsamda, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, YDK başkanlığına getirilirken, Sezgin Kaya, başkan yardımcısı Selahattin Balta da sekreter oldu.

81 ili ziyaret edecek

18. Olağanüstü Kurultay’da 415 oy alarak, “potansiyel genel başkan adayı” olarak adını yazdıran Muharrem İnce ise yaklaşık 1 yıl sonra yapılması beklenen olağanüstü kurultay için önümüzdeki günlerden itibaren çalışmaya başlayacak. Yaklaşık 1 yıllık süreç için yeni yol haritası hazırlığı içine giren İnce, 81 ili tek tek dolaşıp, partililer ve delegelerle biraraya gelecek. İnce, bu süreçte gerçekleştirilecek il ve ilçe kongrelerine de katılacağı belirtilirken, kendisine imza veya oy desteği veren delegelerin yeniden seçilmesi ve buna yeni isimler eklenmesi için uğraşacak.