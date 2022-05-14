CHP Parti Meclisi toplanıyor: Gündem, seçim ve seçim güvenliği

CHP Parti Meclisi (PM), 16 Mayıs Pazartesi günü toplanacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı parti genel merkezinde yapılacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak PM'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu görüşülecek.

PM'de örgütsel çalışmaların yanı sıra seçim ve seçim güvenliği hazırlıkları ele alınacak.

Toplantıda ayrıca MYK'nin 16 Şubat 2022 tarihli toplantısı ile görevden alınan Şanlıurfa İl Başkanı Hayreddin Cidir ve yönetim kurulu üyeleriyle 21 Mart 2022 tarihli toplantıda görevden alınan Kocaeli Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın itirazları görüşülecek. (AA)

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