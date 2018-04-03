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Politika

CHP 'parti içi af' için toplanıyor

CHP PM'de Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin affı görüşülecek

03 Nisan 2018 20:26

CHP,  partiden ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin affı için Cuma günü toplanıyor.

CHP'de 6 Nisan Cuma günü toplanacak Parti Meclisi'nde (PM), daha önce partiden ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da arasında bulunduğu bazı kişilerin affının görüşüleceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, CHP PM, cuma günü saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

MYK raporunun yanı sıra CHP tüzüğü uyarınca il ve ilçe yönetim kurulu üye sayılarının artırılması talebinin görüşüleceği PM'de, "bağışlama" konuları de ele alınacak. Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde ele alınacak talepler arasında 2016'da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka da bulunuyor.

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.

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