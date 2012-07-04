CHP ÖYM'ler için 'Anayasa Mahkemesi' sinyali verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemenin yer aldığı 3. Yargı Paketi'ni Anayasa Mahkemesi'me götüreceklerinin sinyalini verdi, konuyla ilgili soruya "Hukukçularımız inceliyor" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel Yetkili Mahkemelerle (ÖYM) ilgili düzenlemenin de yer aldığı '3. Yargı Paketi'ni, Anayasa Mahkemesi'ne götürüp götürmeyeceklerine ilişkin soruya ''Hukukçularımız inceliyor'' karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı."3. Yargı Paketi'nde özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenleme var. Anayasa Mahkemesi'ne götürecek misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Hukukçularımız inceliyor'' cevabını verdi.

'Devletimize güveniriz'

Kılıçdaroğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, ''Türk uçağını Suriye hava sahasında vurdukları'' iddiasına ilişkin soru üzerine, ''Biz devletimizin verdiği bilgilere güveniriz'' dedi.

Öcalan'dan Ergin'e Mektup

CHP lideri, ''Abdullah Öcalan'ın Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e mektup yazdığı'' iddiası ile ilgili soruya da ''Varsa çıkarsınlar görelim'' karşılığını verdi.