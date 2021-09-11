CHP Ortadoğu turunu sürdürecek: Daha önce Mısır'a gittiğimizde eleştirdiler, şimdi ilişki kurmak için toplantılar yapılıyor

Eray GÖRGÜLÜ

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulması önerisi çerçevesinde Erbil ve Kerkük’e yapılan ziyaretin detaylarını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şu anda planlanmış olmasa da önümüzdeki süreçte Bağdat, Tahran ve Şam’ı da ziyaret edebileceklerini söyledi. Salıcı ziyarete yönelik eleştirilerle ilgili de "Neden gittiğimiz, ne konuştuğumuz belli. Daha önce Mısır’a da gittik. Bundan dolayı eleştirdiler. Bugün Mısır’la ilişki kurmak için toplantılar yapılıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyeleri Nevaf Bilek ve Hasan Eken’in de yer aldığı CHP heyeti, 5-8 Eylül tarihleri arasında Erbil ve Kerkük’ü ziyaret etmişti.

"Yol ve fikir ortaya koyuyoruz"

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Salıcı, Türkiye, Irak, İran ve Suriye’nin başlatacağı işbirliği arayışı kapsamında yapılan ziyaretle ilgili şunları söyledi: "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı, bugün söylediğimiz bir söz değil. Kurultayda ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin 13’üncü maddesinde Ortadoğu Barış ve İşbirliği var. Bu konu ortaya çıkınca komplo teorileri ortaya çıkıyor. Bizim neden gittiğimiz belli. Gittiğimiz zaman ne konuştuğumuz belli.



Bir işbirliği ve diyalog sürecinin başlaması gerektiğini söylüyoruz. Bölgedeki dört ülkeyi derinden etkileyen sorunlar olduğunu söylüyoruz. Terör gibi, iç savaşlar gibi, sığınmacılar sorunu gibi. Bunlarla ilgili atılan adımların yeterli olmadığı çok aşikar. Yol ve fikir ortaya koyuyoruz. Bu fikrimizi de bölgedeki kesimlerle paylaşıyoruz. Bunun gündemde olması, bunun konuşuluyor olması önemli. Huzura, barışa, istikrara, demokrasiye ihtiyacı olduğu, askeri yöntemlerin ötesinde diplomasiye, konuşmaya ihtiyaç olduğunu açıklıkla vurguluyoruz."

"Başkalarıyla konuşmamızın anlamı yok"

Bölgedeki dört ülkenin de ortak sorunlarının bulunduğunu ve dört ülkenin bu sorunları bir masa etrafında konuşması gerektiğinin altını çizen Salıcı şöyle devam etti: "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın fikirsel çerçevesinde İran, Irak Suriye ve Türkiye var. Bölgenin dört önemli ülkesi. Bu dört ülke bir araya gelir, bu konuları tartışır, kendi gündemi, kendi inisiyatifi ile bölgenin sorunlarını çözme yolunda bir çaba gösterir. Bizim istediğimiz şey bu.



Yarın öbür gün bölgenin başka ülkeleri gözlemci olarak katılabilir. Buraya katkı sunmak isteyebilirler. Bunlar daha sonraki süreçlerde değerlendirilebilir. Ama bu dört ülkenin bulunduğu yer, konum şu yaşmış olduğumuz sorunların tamamını yaşıyor. Bunu birbirimizle konuşmayıp gidip başkaları ile konuşmamızın bir anlamı yok. Diyalog bölgede istikrarı, istikrar ekonomik büyümeyi tetikler. Ekonomik büyüme bölgenin zenginleşmesini sağlar.



Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Meclis Başkanı ve yardımcıları ile görüştük. Ayrıca KDP, KYB, Goran hareketi ile görüştük. Hristiyanları temsilen bakan olan Ulaştırma Bakanı Ano Abdoka ile görüştük. Türkmen Cephesi’nin yetkilileri ile görüştük. Biz kimseyi dışarda bırakan bir şey yapmadık. Kerkük’e de gittik.



Ezidi toplumunun önemli isimleri ile görüştük. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı düşüncesi kapsamında çizmiş olduğumuz çerçeveyi ayrı ayrı hepsine anlattık. Biz görüşmelerden olumlu izlenimlerle ayrıldık."

"Umarım dış politika anlayışında değişiklik yaratır"

Ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdiklerinin de altını çizen ve Bakanlığa bu yönde bir rapor sunacaklarını kaydeden Salıcı, "Dışişleri Bakanlığı’nın belki bildiği, ama bizce bilmesi gerektiğini düşündüğümüz noktalar ifade edilecek. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dış politika anlayışında bir değişiklik yaratır mı? Umarım yaratır. Ama şu anda izlemiş oldukları yol değişmeyeceğini gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin zikzaklı bir dış politika anlayışı var. Biz daha önce Mısır’a da gittik. Bizi gitmemizden dolayı eleştirdiler. Bugün gördüğümüz gibi Mısırla ilişki kurmak için toplantılar yapılıyor" ifadesini kullandı.

Ziyaretler üç ülkeyle sürecek

Salıcı, Irak, Suriye ve İran’a yönelik ziyaret planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Şu andan planlanmış bir ziyaret yok. Ama bir çerçeve içerisinde bu ziyaretlerin yapılması doğru olanı. Bir tane muhatapla görüşmeyeceksiniz. Dört ülkeyi tarif ediyoruz. Öncelikli olarak Irak’ta bir seçim var. Bu seçimden sonra bir hükümet kurulacak. O hükümet kurulduktan sonra, Bağdat’ta da bir ziyaret yapılabilir. Onun dışındaki ziyaretlerde planlanabilir.



Biz CHP’nin Dış Politika perspektifini Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde anlattık. Dört ülke dediğiniz zaman hepsi gündemde, ama hangisi öncelikli olur hangisinde koşullar daha uygun olur bunu şu andan bilme imkanımız yok."