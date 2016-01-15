CHP Olağan Kurultayı haftasonu yapılacak

CHP'de Genel Başkan ile Parti Meclisi’nin (PM) belirleneceği 35. Olağan Kurultay bu hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Kurultayın ilk gününde genel başkan, ikinci gün Parti Meclisi (PM) seçimleri yapılacak. 1 Kasım seçimlerinden sonra hızlı bir çıkış yapan Muharrem İnce ile Umut Oran’ın yarıştan çekildikleri için İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacak.

Balbay’ın, Genel Başkanlığa adaylığını koyabilmesi için 1275 delegenin 130’nun oyunu alabilmesi gerekiyor. Balbay, son açıklamalarında imza sorunu olmadığını ve 200 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday olacağını bildirmişti.

Çarşaf mı? Blok mu?

Kurultayda, Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin ‘çarşaf’ ya da ‘ blok’ liste ile yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Ankara’da bulunan il başkanlarının ‘çarşaf liste’ tavrı dikkat çekiyor. Kulislerde, MYK üyelerinden bir bölümünün Blok liste ısrarında olduklarına dikkat çekiliyor.

CHP tüzüğüne göre, PM seçimlerinde yüzde 10 gençlik, yüzde 33 cinsiyet kotası uygulanıyor. Kılıçdaroğlu’nun, gençlik ve cinsiyet kotasını PM seçimlerinde kadınlardan yana kullanması bekleniyor. Bu da PM’de her 3 kişiden 1’inin kadın olması anlamına geliyor. 60 kişilik PM’ye, bu çerçevede en az 20 kadının girmesi öngörülüyor.

Mevcut Parti Meclisi üyelerinden bazılarının yeniden listeye girmesi bekleniyor. Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, Candan Yüceer’in yerlerini koruması bekleniyor.

Bekaroğlu’nun seçildiği ‘cinsiyet’ kotası

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) kontenjanından PM’ye girecek 8 kişiyi belirlerken erkekler adaylara da şans vermesi bekleniyor. Bilim Platformunda Genel Başkan, toplam 12 aday gösteriyor. Delegeler, 12 adaydan 8’ini seçiyor. Bir önceki kurultayda, 12 üyeden 9’u kadınlardan oluşmuş, Kılıçdaroğlu, kalan üç aday Mehmet Bekaroğlu, Sencer Ayata ve Burhan Şenatalar’ı cinsiyet kotasından seçtirmeyi başarmıştı.

Seyfi Oktay, Uluç Gürkan, Gürkut Acar, Ergün Aydoğan, Enis Tütüncü, Mahmut Işık, Hüseyin Aygün, Yılmaz Demir, Zühal Şamlı ve 100’e yakın partili ortak bildiri yayınlayarak, “CHP tarihsel bir kavşaktadır. Başkalarını taklit etme aymazlığına son vermeli, ‘altı ok’ çizgisinde kendisi olmalıdır. ‘Yeni’ değil ‘yeniden CHP’ diyebilmelidir” dedi.