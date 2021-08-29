CHP’nin Tunceli heyetindeki Bulut açıkladı: Şimdi de Bozsivri’de yangın başladı

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Tunceli'ye giden CHP heyetinde yer alan Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Şu anda Bozzivri bölgesinde yeni bir yangın çıktı. Onu da biz bildirdik. Yetkililer bölgeye karşı ilgisiz" dedi.

Tunceli'de Hozat-Ovacık arasında çıkan dört ayrı yangına yönelik söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken şimdi de Bozzivri bölgesinde yeni bir yangın çıktı. Bölgedeki son durumla ilgili T24'e bilgi veren Burhanettin Bulut, yetkililerin bölgeye karşı ilgisiz davrandığını öne sürerek şunları söyledi:

Belediye kendi imkânları ile söndürürdü

"İlk yangın 12 gün önce çıkmış, bazen artmış bazen azalmış ancak yangından üç gün sonra artışa geçtiği dönemde köylüler belediye başkanları bölgeye gittiklerinde bölge 'terör örgütü' var gerekçesiyle kapatılmış. Normalde bu tür yangınlar her yıl olur, belediye de kendi imkanları ile söndürürdü. Bölge 10 gün kapatılınca yangın daha da büyümüş. 2 gün önce belediye başkanları ve biz devreye girince, sosyal medyada da tartışılınca bugün itibariyle havadan müdahale başladı. Düne göre yangın epey bir azalmış durumda. Etkisini yitirmekle birlikte halen dumanlar tütüyor.

"Yangını valiliğe biz bildirdik"

Şu anda Bozsivri bölgesinde yeni bir yangın başladı. Biz o bölgedeyiz ve yangını da valiliğe biz bildirdik. Vali, buraya helikopterin birini yönlendireceğini ifade etti. Bir ilgisizlik söz konusu. Şu anda girilmez denilen bölgeye girdik ve bir sıkıntıyla da karşılaşmadık. Antalya'da Marmaris'te Bodrum'da yangın olduğunda tüm sivil toplum örgütleri hem de vatandaşlar bölgeye yardım gönderiyor ama burada vali, milletvekilinin bile bölgeye girmesine izin vermiyor, yine de biz onları dinlemeden bölgeye geldik. Belediye başkanları 130 hektar kadar alanın yandığını belirtiyor. 10 gündür bölgeyi kapatan yetkililer, yangının büyümesinde sorumludurlar."

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