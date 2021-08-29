CHP'li Ağbaba: Tunceli'de yangına zamanında müdahale edilseydi bu kadar büyümezdi, ne isteniyorsa yardıma hazırız

Tunceli'de yangın bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen CHP heyeti, Hozat'ta yangın bölgesine ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Havadan müdahale bugün başladı. Zamanında müdahale edilseydi bu kadar büyümezdi. Ne isteniyorsa yardıma hazırız" dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında milletvekilleri Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Polat Şaroğlu'ndan oluşan heyet, incelemelerde bulunmak üzere Tunceli'de yangın bölgesine ulaştı. Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, yangın bölgesinde heyeti bilgilendirirken 18 Ağustos'ta Tunceli Valisi'ni uyardıklarını belirterek, "Ancak Vali ile 19 Ağustos'ta tekrar görüştüğümüzde bölgede çatışma başladığını bu yüzden de iş makinalarını bölgeye sokamayacağını iletti" dedi.

Havadan müdahale bugün başladı

Bölgedeki ilk tespitlerine ilişkin T24'ün sorularını yanıtlayan Veli Ağbaba da, "Eğer zamanında müdahale edilseydi yangın bu kadar büyümezdi" dedi. Havadan müdahalenin günler sonra bugün başladığına dikkat çeken Ağbaba, şunları söyledi:

"Tunceli'deki yangına zamanında müdahale edilmedi. Yangına müdahaleye ne sivillerin ne de itfaiyenin müdahalesine izin verilmiş. Siville bile müdahale etmiş olsaydı, yangın bu kadar büyümeyecekti. Günler sonra da havadan müdahale başladı. Yalnızca iki helikopter ve bir uçak ile müdahale ediliyor. CHP olarak tüm imkanlarımızı kullanmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Genel Başkanımızın talimatı ile belediyelerimizle ne isteniyorsa yardıma hazırız."