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CHP’nin toplatılan kitapları geri verilme kararına rağmen iade edilmedi

20 Ocak 2021 08:11

CHP’nin Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından toplatılan “Arpalık Aile Şirketi” ve “10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası” kitapçıklarının iade edilmesi yönünde karar verilmesine karşın kitapçıklar teslim edilmedi.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç imzalı habere göre, CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, “Dilekçe vermemize karşın bir adım atılmadı. Savcı kararı yazmak için talimat mı bekliyor? Mahkeme kararı var ama kararları uygulayan yok” dedi.

Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliği, 6 Kasım 2020’de CHP Nevşehir İl Başkanlığı’nın esnafa dağıttığı, “Arpalık Aile Şirketi” ve “10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası” kitapçıkları hakkında “basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması” kararı vermiş, CHP de karara itiraz etmişti.

Hâkimlik tarafından 15 Aralık 2020’de itiraz haklı bulunarak el konulan kitapçıkların iade edilmesi yönünde karar verildi.

TIKLAYIN - Mahkeme kararını verdi; CHP'nin toplatılan kitapçıkları dağıtılabilecek

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