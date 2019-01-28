CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Tunç Soyer, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak MYK toplantısında onaylandı. Toplantıda, MYK üyelerinin bazı isimlerin aday gösterilmesine karşı çıkması nedeniyle kısa süreli tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

Kısa süreli tartışmalar yaşandı

PM toplantısında kesinleşecek isimler, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

PM toplantısında onaylanan diğer adayları görmek için tıklayın.

Soyer'den ilk mesaj

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya aracılığı ile verdi. Soyer, heyecanını resmi Twitter hesabı üzerinden, “Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" mesajı ile paylaştı. Soyer, “Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" diye yazdı.

Tunç Soyer kimdir?

1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.