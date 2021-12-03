CHP'nin ikinci mitingi Kocaeli'de olacak

"Bir arkadaşımız 'çok büyük gıda sıkıntısı olacak' dedi. Herkes çözüm bekliyor. Ama bunlar yağmurda ıslandıkları ile birlikte yürümeye devam ediyor. Biz diyoruz sahaya inin. Biz size hasret değiliz sahaya inin de esnaf ne yapıyor diye bakın. Ben senle yürümeye meraklı değilim. İn esnafın çiftçinin haline bak. Önerilere dikkat etmeleri gerekiyor. Sıkıştıkça PKK terör örgütü. Anında örgütlü olma şansınız var. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var. İktidar çok yakın bize, iktidar gözüküyor. Eksiğimiz olabilir eleştiriye de açığız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Hafta sonu Mersin'de mitingimiz var. Buna çevre illerden katılım olacak. 2. mitingin de Kocaeli'de olması için söz kıydık. Bunun altyapısı yapılacak ve 2. miting Kocaeli'de olacak"