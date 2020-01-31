CHP'nin ABD Temsilcisi: Ensar'ın TÜRKEN Vakfı'na yaptığını öne sürdüğü 8 milyon dolarlık bağış kayıtlarda yok

Ensar Vakfı'nın Kızılay üzerinde kendilerine yapılan yaklaşık 8 milyon dolarlık bağışı ABD'de 'FETÖ' ile mücadele için TÜRKEN Vakfı'na gönderdiğini açıklamasının ardından CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Özcan, vakıfların ABD'deki finansmanına ilişkin yaptıkları araştırma sonucu, TÜRKEN'e kuruluşundan itibaren 330 milyon TL para yollandığını söyledi. TÜRKEN Vakfı'na yapılan bağışları kalem kalem incelediklerini belirten Özcan, "Ensar Vakfı ABD‘nin Kızılay üzerinden aldığını iddia ettiği yaklaşık 8 milyon dolarlık bağış, New York’taki Türken Vakfının Hazine Bakanlığına 2016 ve 2017'de tebliğ ettiği rakamlar arasında yer almamaktadır" dedi.

CHP ABD Temsilciliği'nin vakıfların ABD'deki finansmanını araştırdığını belirten Özcan, Türgev ve Ensar Vakfı'nın 2014'te ABD'de kurduğu TÜRKEN Vakfı'na kuruluştan itibaren 330 milyon TL bağış yapıldığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bağışçıların kimliği açıklanmasa da yapılan bağışları kalem kalem aldıklarını belirten Özcan, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan bağış listesinde göre, Ensar Vakfı'nın Kızılay üzerinden aldığını belirterek 'FETÖ'yle mücadele amaçlı TÜRKEN'e bağışlandığını öne sürdüğü 8 milyon dolarlık bağışın, tebliğ edilen miktarlar arasında yer almadığını söyledi.

Türken Vakfının ABD Hazine Bakanlığına verdiği mali raporlara göre:

- Türken’e 2016’da gelen toplam bağış yaklaşık 7.2 milyon dolar; 2017’de ise yaklaşık 2.2 milyon dolar.

- 2017’de gelen en büyük bağış 1.2 milyon dolar; 2016’da ise 4.5 milyon dolar olarak belirlendi.

CHP'nin ABD Temsilciliği, TÜRKEN Vakfı'na 2016 ve 2017 yıllarında yapılan para aktarımı miktarlarının belgelerini sundu:

2016 yılına ilişkin belgeler

2017'de yapılan bağışlara ilişkin belgeler

2017 Haziran ile 2018 Haziran arasında yapılan para aktarımını gösteren belgede de 8 milyon dolarlık bağışa ilişkin kayıt bulunamadı.

CHP ABD Temsilciliği, 2015'in Türken Vakfı'na en çok bağış yapılan sene olduğunu fakat bu yıla ait bağış listesinin henüz temin edilmediğini belirtti. Temsilcilikten yapılan açıklamada 2015 listesinin temin edilmesi için avukatlar aracılığıyla ABD Hazine Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğü, girişimler sonuçsuz kalırsa da ABD’de konuyla alakalı ABD Hazine Bakanlığı ve Vergi Dairesi (IRS)’e dava açarak, bu bağışların kalemlerini öğreneceklerini duyurdu.

Ne olmuştu?

Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik depremin ardından Kızılay'la ilgili ortaya atılan iddiada, Ankara'da belediye şirketi olarak kurulan ve sonra özelleştirilen Başkentgaz'ın 2017'de Kızılay'a koşullu olarak 8 milyon dolarlık bağış yaptı belirtildi. Bağışın koşulunun paranın 75 bin dolarını Kızılay'ın alması kalan 7 milyon 925 dolarının da Ensar Vakfı'na yurt inşaatı için verilmesi olduğu ortaya çıktı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, iddiaların ortaya çıkmasını ardından Başkentgaz'ın kendilerine yaptığı bağışı "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başka" sözleriyle savundu.

Kızılay'ın Ensar Vakfı'na yapılan bağışa aracılık ettiğinin ortaya çıkmasıyla Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader imzasıyla bir mesaj yayımlanarak gelen bağışın 'FETÖ' ile mücadele amacıyla ABD'de yurt yapması için TÜRKEN Vakfı'na bağışlandığı öne sürüldü.

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