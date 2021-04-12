CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişi tekrar aynı yere asıldı: Parası ödendi, bir hafta bu billboard bizim

CHP’nin Bursa’nın Mudanya ilçesinde “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişi aynı yerine tekrar asıldı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Bu 128 milyar dolarda Adana’da çocuklarını ısıtmak için saç kurutma makinasını açıp intihar eden annenin hakkı var” dedi. Kayışoğlu, "Tekrar kaldırılırsa itirazımızı yine yapacağız. Parası ödendi, bir hafta bu billboard bizim." diye konuştu.

Öte yandan Altaca, "AKP ilçe başkanı Covid-19 pozitif olmuş. Allah şifa versin. Eğer Covid19 iken sokağa çıktıysa, hakkında işlem yapılması gerekiyor. Eğer kendi savcıya gitmediyse, nasıl şikayet etti." diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya ilçesinden kaldırılan afişleri hatırlatarak, aynı afişi tekrar astıklarını söyledi. Kayışoğlu, bu afişlerin önemini “Bu 128 milyar dolarda Adana’da çocuklarını ısıtmak için saç kurutma makinasını açıp intihar eden annenin hakkı var. Kocaeli’nde çocuğa pantolon alamadığı için intihar eden, yine ellerine ‘Açım, işsizim’ yazıp intihar eden vatandaşın, çöpten ekmek toplayan vatandaşı hakkı var” diye açıkladı.

TIKLAYIN: CHP'nin "128 milyar dolar nerede" afişlerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve beraberindeki CHP'liler, afişleri tekrar asarak basın açıklaması yaptılar.

İl Başkanı Karaca'nın, afişi yerine astıktan sonra yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Tüyü bitmemiş yetimin hakkını hesabını sormak bizlerin en birinci görevi"

İndirilen afişimizi tekrar astık. Uzun zamandır tüm CHP kadroları soru soruyor, 128 milyar dolar nerede? Bu ülkede pazardan atılan sebzeyle geçimini sağlayan insanlar varken, kısa çalışma ödeneği vermez duruma düşmüşken, tüyü bitmemiş yetimin hakkını hesabını sormak bizlerin en birinci görevi. Biz 128 milyar dolara nerede dedikçe yetkililer rahatsızlık duyuyorlar. Biz soruları sorduk, birileri bundan rahatsızlık duruyor.

"Bursa'nın tamamında bu afişleri billboardlara asacağız"

CHP'li belediyelerin afişlerle ilgisi yok. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu örgütlere talimat gönderdi. Ben de gelen talimatı ilçe başkanlıklarına gönderdim. Bursa'nın tamamında billboardlara çıkacağız. Aynı billdboardı yasa gereğiyle, parasını veren herkes kullanıyor. AKP de kullandı. İlçe başkanımız başvurusunu yaptı makbuzu var. 1 hafta bizim. Cuma akşam saatlerinde billboardlara çıkan afiş, AKP Mudanya ilçe başkanının şikayetiyle jet hızıyla sökülüyor. Bu afiş kalsaydı birkaç bin yurttaşımız görecekti ama sayelerinde bütün Türkiye gördü. Dünya gündemine girdi. 128 milyar dolar nerede?

"AKP İlçe Başkanı Covid ve evde yatıyor, nasıl yapmış şikayeti"

Afiş söküldükten kısa bir süre sonra ilçe başkanlarımız, Bursa'da bulunan 4 milletvekilimiz ve hukukçu arkadaşlarımızla ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Afiş indirme kararının örneğinin verilmesini istedik. Kolluk güçleri yapacakları bir şey olmadığını belirterek Savcılığa gitmemizi istedi. Savcıya ulaşamadık. Dört milletvekili, il başkanı, ilçe başkanları, nöbetçi savcıya ulaşamıyoruz. Adliyeye gittik. Mudanya'da Adliyesi kapalı. Gece boyunca savcıya ulaşamadık. Ertesi gün gittik gördük ki, Mudanya AKP ilçe başkanı şikayet etmiş. AKP ilçe başkanı Covid-19 pozitif olmuş. Allah şifa versin. Eğer Covid19 iken sokağa çıktıysa, hakkında işlem yapılması gerekiyor. Eğer kendi savcıya gitmediyse, nasıl şikayet etti.

"Bu afiş kaldırılırsa yine itiraz edeceğiz"

Biz zorbalık peşinde değiliz. Bu ülke bizim. Kanunlara aykırı işlerin arayışı içinde de değiliz. Biz demokratik haklarımızı arıyoruz. Bunu Türkiye'ye göstermek istiyoruz. 128 milyar dolar nerede? Bunu kim buharlaştırdı. Tekrar kaldırılırsa itirazımızı yine yapacağız. Parası ödendi, bir hafta bu billboard bizim.

Ne olmuştu?

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler kaldırılmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mudanya Belediyesine ait reklam panolarındaki ilan sebebiyle Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün 17.30 itibariyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, milletvekili ve partililer Mudanya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Partililer, "CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nın taktırdığı billboardlar gece operasyonuyla söküldü. Billboardlarda görünmesini istemedikleri soruyu bir kez daha soralım: 128 Milyar Dolar Nerede" diye sormuştu. Kaldırılan afişlerin ardından CHP Türkiye genelinde bu afişleri asma kararı almıştı.