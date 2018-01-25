CHP, Muharrem İnce'nin 'mankafa' eleştirisine yanıt verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak söylediği, "Kendime mankafa dedirtmezdim" sözlerine yanıt verdi.

Bingöl, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantıda İnce'nin "Kılıçdaroğlu'nun neyini beğenmiyorsunuz?" sorusuna verdiği "Kendime mankafa dedirtmezdim" cevabı değerlendirdi. Bingöl, şunları söyledi:

"Partiyi ve partili arkadaşları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyoruz. Sayın İnce deneyimli bir arkadaşımız aday olması en doğal hakkı. Daha dikkatli dil kullanmakta fayda var."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakınlarının yurt dışındaki vergi cennetine para gönderdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu'na "Man Adası, Man Adası demeye başladı mankafa" demişti. CHP lideri kendisine 'Mankafa' diyen Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.