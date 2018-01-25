T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP, Muharrem İnce'nin 'mankafa' eleştirisine yanıt verdi

Erdoğan, ailesi ve yakınlarının yurt dışındaki vergi cennetine para gönderdiğini ileri süren Kılıdçaroğlu'na "Mankafa" demişti

25 Ocak 2018 16:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak söylediği, "Kendime mankafa dedirtmezdim" sözlerine yanıt verdi.

Bingöl, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantıda İnce'nin "Kılıçdaroğlu'nun neyini beğenmiyorsunuz?" sorusuna verdiği "Kendime mankafa dedirtmezdim" cevabı değerlendirdi. Bingöl, şunları söyledi:

"Partiyi ve partili arkadaşları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyoruz. Sayın İnce deneyimli bir arkadaşımız aday olması en doğal hakkı. Daha dikkatli dil kullanmakta fayda var."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakınlarının yurt dışındaki vergi cennetine para gönderdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu'na "Man Adası, Man Adası demeye başladı mankafa" demişti. CHP lideri kendisine 'Mankafa' diyen Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

ETİKETLER

muharrem incekemal kılıçdaroğlutekin bingölhabercumhuebaşkanıtayyip erdoğanmankafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24