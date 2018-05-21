CHP Muğla'da mevcut milletvekilleri liste dışı kaldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili genel seçimi öncesinde CHP\'nin milletvekili adayları açıklandı. 7 kişilik listede mevcut vekillerden hiçbiri yer almadı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi öncesinde, CHP\'nin milletvekili adayları belirlendi. Muğla\'daki 7 kişilik listenin ilk sırasında CHP Muğla İl eski Başkanı Mürsel Alban yer aldı. Listeki diğer adaylar ise emekli öğretmen Suat Özcan, avukat Burak Erbay, sendikacı Süleyman Girgin, doktor Kerim Cangır, avukat Emine Yenilmez Aydemir ve avukat Yamaç Kaya oldu. Mevcut vekiller Akın Üstündağ, Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan da 7 kişilik listenin dışında kaldı.

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, \"Listemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçime çok az bir süre kaldı. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Sıralamadaki arkadaşlarımızı 7\'den 70\'e herkes tanıyor\" dedi.



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