CHP milletvekillerinden "Benim Kızım Okuyacak" kampanyasına destek

CHP milletvekilleri, Halkevleri Vakfı’nın kız çocuklarının eğitimi için başlattığı “Benim kızım okuyacak” kampanyasına destek olmak için Ankara Mülkiyeliler Birliği’nde bir araya geldi.

Son 15 yılda 460 bin kız çocuğunun ‘anne’ olduğu, iki milyon kız çocuğunun ise okula gidemediği Türkiye’de Halkevleri Vakfı, “Serzenişte bulunmuyor, adım atıyoruz” diyerek hem toplumsal duyarlılığı artırmak hem de hem de kız çocuklarının eğitimine ve barınmasına doğrudan katkı yapabilmek için “Benim Kızım Okuyacak” kampanyası düzenledi.

12 Kasım’da İstanbul Maratonunda “umuda koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen "Benim Kızım Okuyacak" kampanyasına destek olmak için CHP Milletvekilleri Zeynep Altıok, Ali Şeker, Necati Yılmaz ve Niyazi Nefi Kara Ankara Mülkiyeliler Birliğinde, Halkevleri üyeleri, akademisyenler ve demokratik kitle örgütleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Halkevleri Vakfı Funda Başaran, vakıf olarak kız öğrencilerinin barınma sorunlarını çözmek için 4 yıldır çalıştıklarını belirterek “Eğitim sürecinden dışlanan tüm kız çocuklarına ulaşarak onlara eğitim, yurt ve burs imkanı sağlamayı amaçlıyoruz. ‘Benim Kızım Okuyacak’ kampanyası eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak, kız çocuklarının önündeki engelleri kaldırmak için düzenlendi” dedi.

Toplantıda CHP adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, eğitimin Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu belirterek “Çocuklarımızın hayatları, bedenleri ve akılları tarikat yurt ve vakıflarından ‘adım adım’ uzaklaşsın, aydınlık, özgür ve sevgi dolu kardeşçe yarınlarla buluşsun diye koşacağım. Bu konuda herkesin adım atması lazım. Gerek koşarak, gerekse farkındalık yaratarak gerekse maddi manevi destekte bulunarak kız çocuklarımızın çağdaş ve medeni bir eğitim almasına katkıda bulunmak gerekiyor. 12 Kasım’da İstanbul Maratonu’nda BKO2037 kampanya koşucu koduyla kız çocuklarımız için koşacağım” ifadelerini kullandı.

CHP’den 6 milletvekili koşacak

İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker ve Onursal Adıgüzel 12 Kasım’da İstanbul Maratonu’nda “Benim Kızım Okuyacak” kampanyasına destek olmak için koşacak.

“Benim Kızım Okuyacak” diyorsanız destek olun

Toplantıda kampanyaya destek olmak isteyenler için hesap numaraları da paylaşıldı. Toplantı sonrasında CHP’li Milletvekilleri, Halkevleri Vakfı üyeleri, akademisyenler ve katılımcılar İnsan Hakları Heykeli’nin önüne giderek “Benim kızım okuyacak” dedi.

Benim Kızım Okuyacak kampanyası hesap numaraları

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