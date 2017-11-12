CHP milletvekilleri Berberoğlu'nun cezaevinde yazdığı kitabı imzaladı

CHP'li milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezaevinde yazdığı "Siz Yürürken Ben Yatarken Yazıyorum" isimli kitabını 36. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı'nda imzaladı.

36. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza gününe CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat katıldı.

"Özgürlüğünün elinden alınması bardağı taşıran noktadır"



İmza töreninde bir konuşma yapan Engin Altay, milletin oylarıyla İstanbul'un temsilcisi olarak parlamentoya seçilen Enis Berberoğlu'nun bağımsızlığının ve özgürlüğünün alıkonulduğunu belirtti.



Altay, "Enis Berberoğlu'nan bağımsızlığının ve özgürlüğünün alıkonulmuş olması, bir hukuk garabetiyle, bir hukuk skandalıyla Enis Berberoğlu'nun özgürlüğünün elinden alınması bardağı taşıran noktadır. Dava sürecinde yaşananlar, yargının nasıl çürümüşlük içinde olduğunun, siyasetin vesayeti altında olduğunun, dünya literatürüne girecek çok tipik bir örneğidir. Bu noktada bugün TÜYAP Fuarı'nda sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan, Güvenpark'tan başlattığı adalet çığlığını 25 gün boyunca Maltepe meydanına kadar partililerle ve vatandaşlarla beraber yürürken, Enis Berberoğlu da, 'Siz Yürürken Ben Yatarken Yazıyorum' kitabını cezaevinde kaleme aldı. Bu fuardaki her kitap çok kıymetlidir. Ancak bu fuarda, bugün Enis Berberoğlu'nun yazdığı bu kitabın değeri ve önemi ayrıdır. Türkiye'de herkes için adalet için bir tek şeye ihtiyacımız var. Yaşasın demokrasi diyoruz. İl başkanımız ve milletvekillerimizle bu kitabı arzu eden okuyucularımız için imzalayacağız" dedi.



"Enis Berberoğlu CHP milletvekili olmasından dolayı içeride rehin tutulmuştur"



Enis Berberoğlu'nun talimatla tutuklandığını savunan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise "Enis Berberoğlu'nu talimatla tutuklayanlar, Enis Berberoğlu'nun özgürlüğü konusunda korkak ve ürkek davrandıklarını görebiliyoruz. Enis Berberoğlu'nun bir tek suçu yoktur. Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olmasından dolayı içeride rehin tutulmuştur. Derhal bırakınız Enis Berberoğlu'nu. Türkiye'nin ve bizim sabrımız taşmak üzere. Bu halkın sabrını taşırmayın. Rehin aldığınız Enis Berberoğlu'nu derhal bırakınız" ifadesini kullandı. Konuşmalardan sonra Engin Altay, Canpolat ve milletvekilleri, Enis Berberoğlu'nun okurlarının getirdiği kitapları imzaladılar.