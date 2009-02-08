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Politika

CHP milletvekiline dayak

CHP’nin İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki seçim bürosunun açılışına katılan Çetin Soysal, bir grup tarafından dövüldü.

08 Şubat 2009 02:00

CHP’nin İstanbul Gazi Mahallesi’ndeki seçim bürosunun açılışına katılan Çetin Soysal, açılışı protesto eden bir grup tarafından dövüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, özel asistanı Erkan İmli ile Gazi Mahallesi Dörtyol’daki CHP seçim bürosunun açılışına katıldı. Soysal, içeride partililerle konuşurken, dışarıda toplanan bir grup seçim bürosunun açılışını protesto etmeye başladı.

Dışarı çıkarak protestocularla konuşmak isteyen Soysal ve beraberindeki İmli, tekme ve yumruklarla dövüldü. Soysal, yaşanan bu olayın ardından seçim bürosuna dönerek açılışta konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Soysal ve beraberindekiler buradan ayrılırken, dışarıdaki grubun protestosu bir süre daha devam etti.

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