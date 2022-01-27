CHP Milletvekili Purçu: İzmir’de Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 10 kat arttı, yoğun bakım servislerinde yer kalmadı

CHP Milletvekili Özcan Purçu, İzmir’de Koronavirüs vaka sayısının son 15 günde 10 kat arttığını belirterek “Yoğun bakım servislerinde yer kalmadı. Hükûmet tarafından en kısa zamanda 'Pandemiyle Mücadele Eylem Planı' hayata geçirmelidir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Purçu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle İzmir'de yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını öne süren Purçu, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"İzmir’de son 15 gün içerisinde Covid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 10 kat artmış, yoğun bakım servislerinde yer kalmamıştır. Türkiye genelinde ise son iki hafta içerisinde söz konusu vakalarda 4 kat artış olduğu gözlemlenmiştir. Dünya, pandeminin başından beri en yüksek vaka sayılarına ulaşmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde birtakım tedbirler uygulamaya geçmiştir. Türkiye’de ise sağlık otoriteleri tarafından sürekli olarak ek tedbir almaya gerek olmadığı söylenmektedir. Mevcut tedbirlerle salgının 4 katına çıkması, alınan tedbirlerin yeterli olmadığını göstermektedir. Hükümet tarafından en kısa zamanda, olabilecek en kötü senaryoya yönelik olarak bir 'Pandemiyle Mücadele Eylem Planı' hayata geçirilmelidir." (ANKA)