CHP Milletvekili Karasu’dan “Yabancılara konut satışı iki yıl süreyle yasaklansın” teklifi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yabancı uyruklu kişilere konut satışının iki yıl süreyle durdurulması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun kanun teklifinde, Türkiye’nin son iki yılda, dünya genelinde konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke konumuna gelmesi nedeniyle yabancı uyruklu kişilere konut satışının iki yıl süreyle durdurulması istendi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Karasu, teklifinin gerekçesi için şu bilgileri verdi:

“Yapılan araştırmalara göre; İstanbul’da ortalama kiralık konut fiyatı 6 bin 500 TL’dir. Asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğu ülkemizde söz konusu kira rakamları içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Satılık veya kiralık konutlar şu an iç pazardaki talebi karşılayamayacak durumda. Ülkemizde yaşanan enflasyon bazlı inşaat maliyet ve konut maliyet endeksinin doğru politikalar uygulandığı takdirde minimum 24 ayda düzenlenebileceği öngörülmektedir. Bu süre zarfı içinde alınması gereken önlemlerden biri de yabancı uyruklu gerçek kişilere konut satışının durdurulması yoluyla iç piyasadaki konut arzıyla konut talebi arasında uçurumu bir nebze olsun kapatmaktır. Türkiye’de 5 milyon konut kentsel dönüşüm için beklerken Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla emlakçılara Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satması için Ticaret Bakanlığı tarafından devlet desteği verilmesinin önü açıldı. Milyonlarca liralık destek, Körfez ülkelerinden döviz çekmek için harcanırken öğrencisi, emeklisi, işçisi, memuru milyonlarca vatandaşımız barınma sorunu yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor.”