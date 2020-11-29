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Koronavirüs

CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Koronavirüs'e yakalandı

29 Kasım 2020 08:55

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. Emecan sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Emecan, ateş ve halsizlik sonucu yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirterek, genel sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini izole ettiğini kaydetti.

Emecan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Ateş ve halsizlik sonucu yaptırdığım son #COVID19 test sonucum maalesef Pozitif çıktı.

Genel sağlık durumum iyi ve kendimi izole etmiş durumdayım.
Lütfen Maske, Mesafe, Hijyen kurallarına uyarak tedbirlerimizi alalım.
En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."

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