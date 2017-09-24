CHP Milletvekili Arık'tan zam tepkisi

KAYSERİ, (DHA)- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kentte toplu ulaşıma yüzde 14 ile yüzde 25 arasında yapılan zamma tepki gösterdi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyük Şehir Belediyesi’nin toplu taşıma ücretlerini yüzde 14 ile yüzde 25 arasında arttırılmasına tepki gösterdi. Halkın her geçen gün yoksullaştığını ifade eden Arık, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin, 2017\'nin ‘Ulaşım yılı’ olacağını duyurduğunu hatırlatırken, şöyle dedi:

\"Kayseri’de AKP’li belediyelerin yanlışları yüzünden ortaya çıkan olumsuzlukları düzelteceklerini bekliyorduk. Ancak, onlar bunu kastetmemiş. Son yaptıkları zam ile gösterdiler ki, ulaşım yılındaki amaçları halkın cebindeki üç kuruşa göz dikmekmiş. AKP’liler işçiye, memura gelince enflasyonun düşük olduğunu öne sürüp yüzde 3’lük artışlarla vatandaşı oyalamaya çalışıyor. Ama diğer taraftan iğneden ipliğe her şeye sürekli zam yapılıyor. Son olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yüzde 18 ila yüzde 25 arasında değişen zam yaptı. İşçiye, memura yüzde 3’ü çok görenler, kaşıkla verdiğini kepçe ile almaya devam ediyor. Sonra da bu halkın aklıyla alay ederek, (Düzenleme) diyerek halkı kandırmaya çalışıyorlar. Halkın aklıyla alay etmeyin. Zamma zam denir, düzenleme değil.”

Arık, AK Parti\'nin \'Bütünşehir Yasası’nda da halkı aldattığını ileri sürerken, \"Hani Pınarbaşı’nın, Akkışla’nın, Sarız’ın Melikgazi’den farkı olmayacaktı. O bölgelerin geri bırakılmasını bir yana bırakın toplu taşımada da bu bölgeler ayrımcılığın kurbanı oluyor. İncesu’ya şehir içi ulaşım bedeli ile yolcu taşınırken, vatandaşlarımız Bünyan’a 5 TL’ye, Develi’ye 7.5 TL’ye, Sarız’a 18 TL’ye gidebiliyor. Yani hep aldatıyor, hep kandırıyorlar.”



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