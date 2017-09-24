T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP Milletvekili Arık'tan zam tepkisi

KAYSERİ, (DHA)- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kentte toplu ulaşıma yüzde 14 ile yüzde 25 arasında yapılan zamma tepki gösterdi

24 Eylül 2017 21:20

KAYSERİ, (DHA)- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kentte toplu ulaşıma yüzde 14 ile yüzde 25 arasında yapılan zamma tepki gösterdi. 
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyük Şehir Belediyesi’nin toplu taşıma ücretlerini yüzde 14 ile yüzde 25 arasında arttırılmasına tepki gösterdi. Halkın her geçen gün yoksullaştığını ifade eden Arık, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin, 2017\'nin ‘Ulaşım yılı’ olacağını duyurduğunu hatırlatırken, şöyle dedi:
\"Kayseri’de AKP’li belediyelerin yanlışları yüzünden ortaya çıkan olumsuzlukları düzelteceklerini bekliyorduk. Ancak, onlar bunu kastetmemiş. Son yaptıkları zam ile gösterdiler ki, ulaşım yılındaki amaçları halkın cebindeki üç kuruşa göz dikmekmiş. AKP’liler işçiye, memura gelince enflasyonun düşük olduğunu öne sürüp yüzde 3’lük artışlarla vatandaşı oyalamaya çalışıyor. Ama diğer taraftan iğneden ipliğe her şeye sürekli zam yapılıyor. Son olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yüzde 18 ila yüzde 25 arasında değişen zam yaptı.  İşçiye, memura yüzde 3’ü çok görenler, kaşıkla verdiğini kepçe ile almaya devam ediyor. Sonra da bu halkın aklıyla alay ederek, (Düzenleme) diyerek halkı kandırmaya çalışıyorlar. Halkın aklıyla alay etmeyin. Zamma zam denir, düzenleme değil.”
Arık, AK Parti\'nin \'Bütünşehir Yasası’nda da halkı aldattığını ileri sürerken, \"Hani Pınarbaşı’nın, Akkışla’nın, Sarız’ın Melikgazi’den farkı olmayacaktı. O bölgelerin geri bırakılmasını bir yana bırakın toplu taşımada da bu bölgeler ayrımcılığın kurbanı oluyor. İncesu’ya şehir içi ulaşım bedeli ile yolcu taşınırken, vatandaşlarımız Bünyan’a 5 TL’ye, Develi’ye 7.5 TL’ye, Sarız’a 18 TL’ye gidebiliyor. Yani hep aldatıyor, hep kandırıyorlar.”

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA CHP Kayseri MilletvekiliArıkKayseri MilletvekiliArık Kayseri BüyükBelediyesininHalkınArık Kayseri Büyükşehir BelediyesiAKPliAncakSonAKPlilerAmaKayseri Büyükşehir BelediyesiSonraDüzenlemeZamma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24