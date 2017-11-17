CHP Milletvekili Ali Şeker: 55 bin sağlık çalışanı son 5 yılda şiddete uğradı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - CHP Sağlık Komisyonu üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını söyleyerek, \"11 bin sağlıkta şiddet olayı var. Son 5 yıldır bu raporlar tutulmaya başlıyor. 55 bin sağlık çalışanı son 5 yılda şiddete uğradı. Bu şiddet ve travma ortamında bir tükenmişlik sendromu yaşayan hekimler maalesef intihara yöneliyorlar\" dedi.

Diyarbakır\'da, yarın düzenlenecek \'Sağlık Çalıştayı\' için kentte gelen CHP Sağlık Komisyonu üyeleri İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan CHP Sağlık Komisyonu üyesi Ali Şeker, Şehir Hastanelerinin yapılmasıyla kent merkezindeki hastanelerin kapanacağını ve bunun mağduriyete yol açacağına söyledi. Şehir hastanelerin uzak bir bölgede yapılmasının sağlık açısın da tehdit oluşturacağını savunan Şeker, şöyle konuştu:

\"Sen, gitsen de gitmesen de yüzde 70 doluluk hasta garantisiyle biz oralara para vermek zorundayız. Bu hastaneler yapıldığında şehir merkezindeki hastaneler kapatılacak. İlk başta o hastanelerin arsaları yandaş firmalara peşkeş çekilecekti. Tabip Odaları ve CHP\'nin mücadelesi sonucunda o arsalar yine kamunun elinde kaldı. Şehir merkezinde kalp krizi yaşayanlar, şehir dışındaki hastanelere götürülürken yolda bir çoğu ölüyor. Eğer siz acil olarak sağlık hizmetine ulaşamıyorsanız, kaza geçirdiğinizde, acil olarak hemen merkezdeki hastanelere ulaşamıyorsanız, yarım saat masefadeki hastaneye gitmek zorunda kalıyorsanız, zaten yaşam şansınızı önemli oranda kaybetmiş olursunuz. Bu tür hastalar için özellikle travma, kaza, kalp ve doğum hastaları şehirin merkezinde hizmet görmeli. Devlet, doğru düzgün sağlık hizmeti de veremeyecek. Yeni yapılacakların karşısında ne kadar yeni yatak yapıldıysa, merkezdeki o kadar yatak kapatılacak. Kapatılmazsa bile orası boş kalsa biz oranın parasını ödemek zorunda kalıyoruz. Yani bu kötü yönetim demektir, hileli iflas demektir ve devlet sağlıkta hileli iflasa sürüklenmektedir. Sırf bir avuç yandaş ihya olsun diye bunu kabul etmek mümkün değil.\"

\'SÜLÜK TEDAVİSİYLE İLGİLİ YASA ÇIKTI AMA SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI HALA ÇIKMADI\'

Son dönemlerde bazı hekimlerin intihar etmesi ve sağlıkta şiddet olaylarına da değinen CHP\'li Şeker, \"Çok sayıda sağlık çalışanı gözaltına alındı, tutuklamalar oldu. Bu tür baskıların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Sırf sendika üyesi olduğu için insanlar baskı altına alınıyor. Bu baskı ortamının Türkiye\'yi iyi bir yere götürmeyeceğini iyi biliyoruz. Sağlık sistemi yürümeyince, sistem çökünce, sağlık hizmeti veren ve temas noktasında olan sağlık çalışanı ve hekim hasta ile karşı karşıya geliyor. Hükümetin de kışkırtması sonucu hekime ve sağlık çalışanları şiddet görüyor. 11 bin sağlıkta şiddet olayı var. Son 5 yıldır bu raporlar tutulmaya başlıyor. 55 bin sağlık çalışanı son 5 yılda şiddete uğradı. Bu şiddet ve travma ortamında bir tükenmişlik sendromu yaşayan hekimler maalesef intihara yöneliyorlar. Bu intiharları yaşamamızın başka bir nedeni ise, hekimler artık görevlerini yapmak istemiyorlar. Artık risk olan, hayat kurtarılan alanlarda insanlar hekimlik yapmak istemiyor. Bunu önlemenin yolu toptan bakış açısını değiştirmekle oluyor. Artık sağlıkçıları şikayet etmekten, sağlıkçıları hedef tahtasına oturmaktan hükümet bir an önce vaz geçmeli. Bu intihar ve sağlıkta şiddet için artık yasanın çıkması gerekiyor. Sülük tedavisiyle ilgili yasa çıktı, 2 yıl önce müjde vermelerine rağmen sağlıkta şiddet yasası hala çıkmadı. Bu gidişlede çıkacağına benzemiyor\" diye konuştu.

\'İKTİDARA GELDİKLERİNDE 2 MİLYON KİŞİ AMELİYAT OLDU, ŞİMDİ İSE 15 MİLYON KİŞİ AMELİYAT OLDU\'

Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise AK Parti iktarları öncesinde Türkiye\'de 2 milyon kişi ameliyat olduğunu dile getirerek, bu rakamın bugün 15 milyona ulaştığını söyledi. Arık, \"İktidar daha çok oy olma uğruna, toplumun bir kısmını ötekileştirip, daha geniş kısmını yanına almak istiyor. Bunu bir dönem sağlıkçılara yönelik yapmaya çalıştılar. AKP\'nin Genel Başkanı, \'Doktor efendi, hastanın cebinde elini çek. Ben, bu doktora iğne bile yaptırmam\' gibi söylemler sağlık çalışanlarını, hekimleri vatandaşın önüne attı. Yani itibarsızlaştırılan bir meslek grubu oluşturdu. Canı sıkılan gideyim bir hekim döveyim rahatlayayım, noktasına geldi. Şiddetin artmasının başka bir nedeni ise performanstır. Çok hastaya bakın, çok tektik yapın, çok ameliyat yapın diyorlar. İktidara geldiklerinde 2 milyon kişi ameliyat oldu, şimdi ise 15 milyon kişi ameliyat oldu. Toplumun 5\'te 1\'i bıcak altına girdi\" diye konuştu.

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da yarın yapacakları çalıştayda, sağlık alanında yaşanan tüm sorunları sivil toplum kuruluşlarının katımıyla tartışacaklarını aktardı.



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