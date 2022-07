CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginde söz millete verildi: Çok hükûmet gördüm, böyle pahalılık görmedim, makarnaya muhtacız!

T24 Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için binlerce kişi alanda toplandı. Miting, CHP yönetimi, Büyükşehir Belediye başkanları, İstanbul’daki ilçe belediye başkanları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun vatandaşları selamlaması ile başladı. Maltepe Sahil Miting Alanı’nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce vatandaşlara söz verildi. Mitinge, 500 bine yakın kişi katıldı.

Mitinge kimler katıldı?

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün;

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Doğuşcan Aydın Aygün, Tuğba Torun; PM üyesi Hasan Efe Uyar, Sevgi Kılıç, Eren Erdem, Burhan Şenatalar, Pınar Uzun, Ayşe Eser Danışoğlu, Müslim Sarı; PM üyesi İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Erdoğan Toprak, Özgür Karabat, Yunus Emre, Zeynel Emre;

CHP İstanbul Milletvekilleri Nazır Cihangir İslam, Turan Aydoğan, Ali Şeker, Sibel Özdemir, Akif Hamzaçebi, Mehmet Bekaroğlu, Yüksel Mansur Kılınç, Enis Berberoğlu, Emine Gülizar Emecan, Mahmut Tanal, İlhan Kesici, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu, İbrahim Kaboğlu, Sezgin Tanrıkulu, Ünal Çeviköz;

Genel Başkan Yardımcıları Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi, Fethi Açıkel, Oğuz Kaan Salıcı; Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Koronavirüs testi pozitif çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, mitinge katılamadı, halka selamları iletildi.

Vatandaşlar söz aldı

Ev işçisi Muazzez Süngür kürsüye çıkarak, Çocuklarımın okumasını ve bizden daha iyi yaşamasını istiyorum. Her geçen gün bu umudum azalıyor. Bir iki sene öncesine kadar çocuklarımızı nasıl okutacağız diye düşünürken işimdi çocuklarımızı nasıl okutacağız diye düşünüyoruz. Beni bütün annelerin anlayacağını düşünüyorum. Anneleri bu hale getiren sistem utansın diyorum açıklamasını yaptı.

'Milletin Sesi' mitinginde konuşan kağıt toplayıcısı vatandaş, "Bize ekmek bırakmadılar. Artık buna dur demenin zamanı geldi!" dedi.

Milletin Sesi mitinginde konuşan kasap, "Çöpe attığımız kemikli etler reyonlarda yerlerini aldı. Et alamayan insanlar 'en azından tadı geçsin' diyorlar!" ifadelerini kullandı.

Bulaşıkçılık yapan Nazife Canoğlu, söz alarak "Akşamdan sabaha zam olur mu? Ben hayatımda ne böyle bir zam gördüm, ne böyle bir pahalılık gördüm!" diyerek zamlara tepki gösterdi, geçinemediklerini aktardı.

Gezi'de yaşamını yitirenlerin ve tutukluların aileleri alanda

Gezi Davası'nda tutuklanan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganlarıyla Milletin Sesi kürsüsüne çıktı. Demir, "Düşlerimizi gerçekleştirmenin yolu, bizi bugün bir araya getiren özgürlük eşitlik ve kardeşlik talebinde ısrar etmekten ve her şeye rağmen bir arada ve dayanışma içerisinde olmaktan geçiyor." dedi.

Gezi aileleri de sahneye çıkarak vatandaşlara selam verdi. Vatandaşlardan "Hak, Hukuk, Adalet" ve "Her yer Taksim Her Yer Direniş" sloganları atıldı.

CHP İstanbul İlçe Başkanları sahneye çıkarak vatandaşları selamladı

Engin Altay: CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı hiçbir şey yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "Genel başkanımız uzun yıllardır bir birikim içinde. Türkiye'nin sorunlarına çözüm noktasında CHP'nin ve kendisinin ne kadar kararlı olduğunu kamuoyu ve milletle paylaşacak. Çözüm noktasında önemli mesajlar verecek sorunları zaten vatandaş yaşıyor. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Taahhütleri, vaatleri yerine getireceğini ifade edecek ve şüphesiz bir yetki isteyecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, miting alanında

Altay, alandaki kalabalığa işaret ederek, "Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu" diye konuştu.

Altay, "Kaftancıoğlu kararından sonra bunu İstanbul'a almamız meydan okumaktır. Elinden geleni ardında koyma, senden korkmuyoruz, kimse korkmasın mesajıdır. 6'lı masada aday adı açıklandığı zaman siz heyecanı o zaman göreceksiniz. Aday ilan edildiği gün 6'lı masa Türkiye'nin kaderine damgasını vurmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Hak arayışında olanlar da miting alanında

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları alana giriş yaptı

CHP İstanbul Gençlik Kolları “hak hukuk adalet; ya hep beraber ya hiç birimiz kurtuluş yok tek başına” sloganlarıyla alana giriş yaptı

Fotoğraf: Alkan Şahin / T24

Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu için kullandığı ifadeler pankart olarak yer aldı

Fotoğraf: Candan Yıldız / T24

Miting öncesinde yaşananlar; arama yapıldı, bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sabah erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Miting için gelenler 14.00'dan itibaren alana alındı. Üst aramasından geçenler, alanda yerlerini aldı.

Mitinge katılmak için gelen Bedri Şener, "Heyecan var. Heyecan olmasa buraya gelmeyiz. Hava güzel olduğu için erkenden geldik. Bugün miting olmasaydı başka yerde oturacaktık. Bu vesileyle de hem havayı değerlendiriyoruz hem de mitingde ne diyecekler, sorunlarımıza ne üretecekler, nasıl bir çözüm sunacaklar insanlara, insanların beklentisine cevap verebilecekler mi? Bunlar önemli bizim için" dedi.

Miting öncesinde CHP'li vekillerden T24'e açıklamalar:

ve Cihangir İslam ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz 'Milletin Sesi' mitingi öncesi T24'e açıklamalarda bulundu.