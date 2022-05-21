CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar Bursa’da yapılması planlanan ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla İstanbul’a alınan "Milletin Sesi" mitingine binlerce kişi katılırken, renkli görüntülere sahne oldu
21 Mayıs 2022 18:50
1 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 2 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 3 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 4 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 5 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 6 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 7 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 8 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 9 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 10 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 11 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 12 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 13 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 14 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 15 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 16 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 17 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 18 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 19 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 20 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 21 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 22 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 23 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 24 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 25 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 26 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 27 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 28 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 29 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 30 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 31 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 32 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 33 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 34 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 35 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 36 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 37 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 38 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 39 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 40 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 41 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 42 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 43 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 44 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 45 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 46 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 47 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 48 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 49 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 50 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 51 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 52 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 53 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 54 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 55 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 56 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 57 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 58 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 59 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 60 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 61 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 62 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 63 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 64 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 65 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 66 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 67 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 68 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar 69 69 CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar
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