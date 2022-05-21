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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

Bursa’da yapılması planlanan ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla İstanbul’a alınan "Milletin Sesi" mitingine binlerce kişi katılırken, renkli görüntülere sahne oldu

21 Mayıs 2022 18:50

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

4269

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

4369

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

5069

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

5169

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

5269

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

5369

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

5469

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

5569

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

5669

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

5769

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

5869

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

6469

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

6569

CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginden fotoğraflar

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