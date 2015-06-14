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CHP, MHP’yi koalisyona ikna etmek için başbakanlık önerebilir

'CHP, MHP'ye HDP desteğini kabul ettirmek için başbakanlığı masaya getirecek'

14 Haziran 2015 14:09

CHP, HDP'nin dışarıdan destek vereceği bir CHP-MHP koalisyonuna yanaşmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi iknada için sürpriz bir teklif geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, "MHP'ye dönüşümlü başbakanlık teklifinde bulunalım" önerisini getirdi.

Seçimin ardından koalisyon seçenekleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanının nabzını tutmak için de görüşmelerini hızlandırdı. CHP lideri, dün TBMM’deki makamında hem kurmaylarıyla hem de ziyaretçileriyle olası koalisyon seçenekleri için görüş alışverişinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü isimlerden biri de CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın’dı. SHP-DYP koalisyonu döneminde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Karayalçın’ın, koalisyon deneyimlerini ve parti örgütünün olası koalisyon seçenekleri konusundaki görüşlerini Kılıçdaroğlu’na aktardığı öğrenildi.

 

İkna kozu başbakanlık

 

Habertürk'ün haberine göre Karayalçın CHP liderine, “İstanbul il teşkilatının nabzını yokladıklarını ve teşkilatın olası bir AKP ortaklığına sıcak bakmadığını” iletti. Teşkilata rağmen Ak Parti ile koalisyon kurulmasının “büyük sorunlar” yaratabileceğini kaydeden Karayalçın, “CHP-MHP koalisyon seçeneği üzerinde durulması daha doğru olur” mesajını verdi.

Karayalçın, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini şöyle anlattı: “Seçime AKP ve AKP karşısında olanlar girdi. AKP’ye karşı olan partiler yüzde 60 oy aldı, yani AKP karşısındakilerin bir siyasi birlikteliği görülüyor. Bu partiler aslında üçlü olarak (CHP-MHP-HDP) hükümet kurmalı ama MHP ve HDP bir araya gelemiyorsa, HDP Genel Başkanı da ‘Türkiye’yi hükümetsiz bırakmayız’ diyerek dışarıdan destek verebileceğini ifade ediyorsa, o zaman CHP-MHP koalisyonu olmalı.” Murat Karayalçın, MHP’yi koalisyona ikna etmek için gerekirse Bahçeli’ye ‘dönüşümlü Başbakanlık’ teklifinde bulunulabileceğini de söyledi.

 

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